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В Украине обновили зоны карантина: где высокий уровень госпитализации

13 марта 2021, 14:57
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В красной зоне – Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области.

Коронавирус
Самый высокий уровень госпитализации в Ивано-Франковской, Винницкой и Житомирской областях / Reuters

Министерство здравоохранения Украины в субботу, 13 марта, опубликовало обновленный список разделения регионов по карантинным зонам. В красной зоне находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. В этих областях зафиксирован самый высокий уровень госпитализации. Киев по-прежнему в оранжевой зоне, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, показатель загруженности коек для пациентов с коронавирусной инфекцией превышает 60 на 100 тысяч населения, согласно данным на 12 марта в 8 регионов Украины.

Красная зона

  • Житомирская область
  • Закарпатская область
  • Ивано-Франковская область
  • Черновицкая область

Оранжевая зона

  • Киев
  • Винницкая область
  • Донецкая область
  • Киевская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Сумская область
  • Тернопольская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область

Загруженность больничных коек

  • Ивано-Франковская область – 131,3
  • Винницкая область – 123,6
  • Житомирская область – 92,6
  • Черновицкая область – 90,2
  • Закарпатская область – 87,6
  • Николаевская область – 81,2
  • Киев – 75,4

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Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах

Зеленая зона – ограничения:

  • Масочный режим;
  • Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
  • Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.

Желтая карантинная зона – ограничения:

  • Все ограничения зеленой зоны;
  • Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
  • В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
  • Запрещена работа хостелов;
  • Не проводится плановая госпитализация;
  • Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

Оранжевая зона карантина – ограничения:

  • Запрещена работа турбаз и хостелов;
  • В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
  • Прекращена плановая госпитализация;
  • Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
  • В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
  • Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.

Красная зона карантина – ограничения:

  • Не работает общественный транспорт;
  • Не работают учебные заведения;
  • Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
  • Не работают заведения культуры;
  • Не работают непродовольственные магазины и рынки.

Коронавирус в Украине

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