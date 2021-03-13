В Украине обновили зоны карантина: где высокий уровень госпитализации

В красной зоне – Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области.
Министерство здравоохранения Украины в субботу, 13 марта, опубликовало обновленный список разделения регионов по карантинным зонам. В красной зоне находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. В этих областях зафиксирован самый высокий уровень госпитализации. Киев по-прежнему в оранжевой зоне, сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, показатель загруженности коек для пациентов с коронавирусной инфекцией превышает 60 на 100 тысяч населения, согласно данным на 12 марта в 8 регионов Украины.
Красная зона
- Житомирская область
- Закарпатская область
- Ивано-Франковская область
- Черновицкая область
Оранжевая зона
- Киев
- Винницкая область
- Донецкая область
- Киевская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Сумская область
- Тернопольская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
Загруженность больничных коек
- Ивано-Франковская область – 131,3
- Винницкая область – 123,6
- Житомирская область – 92,6
- Черновицкая область – 90,2
- Закарпатская область – 87,6
- Николаевская область – 81,2
- Киев – 75,4
Читайте такжеЛяшко спрогнозировал "пасхальный карантин" из-за коронавируса-мутантаСамый высокий уровень загруженности коек с кислородом – в Закарпатской области, 66,9%.
Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах
Зеленая зона – ограничения:
- Масочный режим;
- Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
- Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.
Желтая карантинная зона – ограничения:
- Все ограничения зеленой зоны;
- Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
- В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
- Запрещена работа хостелов;
- Не проводится плановая госпитализация;
- Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
Оранжевая зона карантина – ограничения:
- Запрещена работа турбаз и хостелов;
- В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
- Прекращена плановая госпитализация;
- Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
- В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
- Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.
Красная зона карантина – ограничения:
- Не работает общественный транспорт;
- Не работают учебные заведения;
- Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
- Не работают заведения культуры;
- Не работают непродовольственные магазины и рынки.
Коронавирус в Украине
- Согласно данным на субботу, 13 марта, за последние 24 часа коронавирус в Украине был диагностирован у 13 276 человек. Общее число случаев заражения COVID-19 с момента начала эпидемии в Украине – 1 451 744.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что эпидемиологическая ситуация в Украине стала более сложной. Новый штамм COVID-19, который циркулирует в стране, меняет клиническую картину. Особую опасность вариация вируса представляет для молодежи.
- Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что только карантин и вакцинация могут преодолеть коронавирусную инфекцию. По его словам, на следующем этапе государство будет делать прививки пожилым людям, старше 70 лет.
Автор: Андрей Ганжа