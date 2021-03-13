В Украине обновили зоны карантина: где высокий уровень госпитализации

Самый высокий уровень госпитализации в Ивано-Франковской, Винницкой и Житомирской областях / Reuters

Министерство здравоохранения Украины в субботу, 13 марта, опубликовало обновленный список разделения регионов по карантинным зонам. В красной зоне находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. В этих областях зафиксирован самый высокий уровень госпитализации. Киев по-прежнему в оранжевой зоне, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, показатель загруженности коек для пациентов с коронавирусной инфекцией превышает 60 на 100 тысяч населения, согласно данным на 12 марта в 8 регионов Украины.

Красная зона

Житомирская область

Закарпатская область

Ивано-Франковская область

Черновицкая область

Оранжевая зона

Киев

Винницкая область

Донецкая область

Киевская область

Львовская область

Николаевская область

Сумская область

Тернопольская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Загруженность больничных коек

Ивано-Франковская область – 131,3

Винницкая область – 123,6

Житомирская область – 92,6

Черновицкая область – 90,2

Закарпатская область – 87,6

Николаевская область – 81,2

Киев – 75,4

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Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах Зеленая зона – ограничения: Масочный режим;

Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;

Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть. Желтая карантинная зона – ограничения: Все ограничения зеленой зоны;

Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;

В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;

Запрещена работа хостелов;

Не проводится плановая госпитализация;

Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди. Оранжевая зона карантина – ограничения: Запрещена работа турбаз и хостелов;

В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;

Прекращена плановая госпитализация;

Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;

В детские лагеря не привозят детей на новые смены;

Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек. Красная зона карантина – ограничения: Не работает общественный транспорт;

Не работают учебные заведения;

Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;

Не работают заведения культуры;

Не работают непродовольственные магазины и рынки.

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