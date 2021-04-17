В Украине обновили зоны карантина: какие регионы "покраснели"

Карантин в Украине / УНИАН

Министерство здравоохранения Украины 17 апреля обновило деление на карантинные зоны. Строгие ограничения до сих пор действуют в 13 регионах, а самые мягкие – в трех.

При этом в Минздраве отмечают, что уже в шести областях уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом соответствует норме.

За последние сутки улучшилась ситуация во Львовской и Тернопольской областях.

В частности, во Львовской области показатель госпитализаций составляет сейчас 59,4 при норме 60 на 100 тысяч населения. В Тернопольской области - 59,8. Кроме этого соответствуют норме показатели госпитализаций в Закарпатской (39,1), Кировоградской (49,4), Ивано-Франковской (47,8) и Херсонской (56,4) областях. Худшую ситуацию с госпитализацией наблюдают в Хмельницкой области (121,4).

В красной зоне карантина находятся:

Киев;

Житомирская область;

Запорожская область;

Киевская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Оранжевыми остаются 9 областей:

Винницкая;

Волынская;

Днепропетровская;

Донецкая;

Кировоградская;

Луганская;

Ровенская;

Тернопольская;

Черкасская.

В желтой зоне находятся три области: Херсонская, Ивано-Франковская, Закарпатская.

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