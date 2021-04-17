В Украине обновили зоны карантина: какие регионы "покраснели"

В красной зоне карантина вновь более половины регионов Украины.
Министерство здравоохранения Украины 17 апреля обновило деление на карантинные зоны. Строгие ограничения до сих пор действуют в 13 регионах, а самые мягкие – в трех.
При этом в Минздраве отмечают, что уже в шести областях уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом соответствует норме.
За последние сутки улучшилась ситуация во Львовской и Тернопольской областях.
В частности, во Львовской области показатель госпитализаций составляет сейчас 59,4 при норме 60 на 100 тысяч населения. В Тернопольской области - 59,8. Кроме этого соответствуют норме показатели госпитализаций в Закарпатской (39,1), Кировоградской (49,4), Ивано-Франковской (47,8) и Херсонской (56,4) областях. Худшую ситуацию с госпитализацией наблюдают в Хмельницкой области (121,4).
В красной зоне карантина находятся:
- Киев;
- Житомирская область;
- Запорожская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Сумская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Оранжевыми остаются 9 областей:
- Винницкая;
- Волынская;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Кировоградская;
- Луганская;
- Ровенская;
- Тернопольская;
- Черкасская.
В желтой зоне находятся три области: Херсонская, Ивано-Франковская, Закарпатская.
Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:
- Жесткий карантин в Киеве продлили на 2 недели – до 30 апреля. Эпидемиологическая ситуация в городе не улучшается.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вышла на пик третьей волны коронавируса. По его словам, постепенно ситуация начинает стабилизироваться, уровень госпитализаций снизился.
- Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине и госпитализациями стабилизировалась. Украина выходит на плато.