В Украине обновили зоны карантина: где Киев и что с красной зоной

В Киеве превышены показатели госпитализации пациентов с СOVID-19.
Министерство здравоохранения в субботу, 6 марта, обновило карантинное разделение регионов исходя из эпидемиологической ситуации. Киев попал в оранжевую зону. В красной зоне, помимо Житомирской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, оказалась Закарпатская область, сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, Киев оказался в оранжевой зоне из-за того, что в столице зафиксировали превышение показателя госпитализаций. По состоянию на 6 марта, согласно требованиям, он должен составлять 60 на 100 тысяч населения. В Киеве – 60,2.
Красная зона
- Закарпатская область
- Ивано-Франковская область
- Черновицкая область
- Житомирская область
"Красная" зона карантина
Министерство здравоохранения опубликовало разъяснения о том, какими будут четыре зоны, на которые в зависимости от эпидемической ситуации разделят регионы Украины по уровню опасности распространения коронавируса.
Для определения зон учитывают 4 показателя: загруженность коек в больницах, среднее количество тестирований в регионе, выявление новых случаев и динамика роста новых случаев инфицирования.
В "Красной" зоне карантина запрещены:
- работа общественного транспорта;
- посещение образовательных учреждений;
- работа ТРЦ, кафе и ресторанов.
- плановая госпитализация (кроме помощи роженицам и беременным, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи);
- работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
- прием новых смен в детских лагерях;
- не более одного человека на 20 кв. м и не более 100 человек на массовых мероприятиях;
Оранжевая зона
- Киев
- Винницкая область
- Донецкая область
- Запорожская область
- Киевская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Сумская область
- Тернопольская область
- Хмельницкая область
Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах
Зеленая зона – ограничения:
- Масочный режим;
- Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
- Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.
Желтая карантинная зона – ограничения:
- Все ограничения зеленой зоны;
- Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
- В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
- Запрещена работа хостелов;
- Не проводится плановая госпитализация;
- Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
Оранжевая зона карантина – ограничения:
- Запрещена работа турбаз и хостелов;
- В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
- Прекращена плановая госпитализация;
- Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
- В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
- Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.
Красная зона карантина – ограничения:
- Не работает общественный транспорт;
- Не работают учебные заведения;
- Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
- Не работают заведения культуры;
- Не работают непродовольственные магазины и рынки.
Остальные украинские регионы, исходя из показателей эпидемиологической ситуации по данным на 6 марта, оказались к желтой и зеленой зонах.Читайте такжеВ Киеве за сутки обнаружили почти 700 случаев заражения коронавирусом
Карантин в Украине
- В Украине с 24 февраля в связи с реализацией мероприятий по восстановлению адаптивного карантина вновь поделили страну на эпидемиологические зоны – зеленую, желтую, оранжевую и красную. Красная зона вводится в районах, городах и областях, в которых фиксируется повышенный уровень заболеваемости COVID-19.
- Карантин в Украине на общенациональном уровне продлен правительством до 1 мая 2021 года.
- 5 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ведомство предлагает внести изменения в карантинные правила, после чего объединенные территориальные громады смогут сами решать вопросы введения карантина.
- Сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом фиксируется в Закарпатской области. По данным на утром, 6 марта, за последние 24 часа в регионе установлено 665 новых случаев заболевания COVID-19. Принято решение внести Закарпатье в красную эпидемиологическую зону. Усиленные ограничения начнут действовать с 8 марта.