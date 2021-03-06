В Украине обновили зоны карантина: где Киев и что с красной зоной

"Красная" зона карантина

Министерство здравоохранения опубликовало разъяснения о том, какими будут четыре зоны, на которые в зависимости от эпидемической ситуации разделят регионы Украины по уровню опасности распространения коронавируса.

Для определения зон учитывают 4 показателя: загруженность коек в больницах, среднее количество тестирований в регионе, выявление новых случаев и динамика роста новых случаев инфицирования.

В "Красной" зоне карантина запрещены: