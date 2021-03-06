УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

В Украине обновили зоны карантина: где Киев и что с красной зоной

6 марта 2021, 13:18
Прослушать новость
Остановить

В Киеве превышены показатели госпитализации пациентов с СOVID-19.

коронавирус,карантин
В красной зоне карантина Закарпатская, Житомирская, Черновицкая, и Ивано-Франковская области / Reuters

Министерство здравоохранения в субботу, 6 марта, обновило карантинное разделение регионов исходя из эпидемиологической ситуации. Киев попал в оранжевую зону. В красной зоне, помимо Житомирской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, оказалась Закарпатская область, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Киев оказался в оранжевой зоне из-за того, что в столице зафиксировали превышение показателя госпитализаций. По состоянию на 6 марта, согласно требованиям, он должен составлять 60 на 100 тысяч населения. В Киеве – 60,2.

Красная зона

  • Закарпатская область
  • Ивано-Франковская область
  • Черновицкая область
  • Житомирская область

    "Красная" зона карантина

    Министерство здравоохранения опубликовало разъяснения о том, какими будут четыре зоны, на которые в зависимости от эпидемической ситуации разделят регионы Украины по уровню опасности распространения коронавируса.

    Для определения зон учитывают 4 показателя: загруженность коек в больницах, среднее количество тестирований в регионе, выявление новых случаев и динамика роста новых случаев инфицирования.

    В "Красной" зоне карантина запрещены:

    • работа общественного транспорта;
    • посещение образовательных учреждений;
    • работа ТРЦ, кафе и ресторанов.
    • плановая госпитализация (кроме помощи роженицам и беременным, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи);
    • работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
    • прием новых смен в детских лагерях;
    • не более одного человека на 20 кв. м и не более 100 человек на массовых мероприятиях;

Оранжевая зона

  • Киев
  • Винницкая область
  • Донецкая область
  • Запорожская область
  • Киевская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Сумская область
  • Тернопольская область
  • Хмельницкая область

    Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах

    Зеленая зона – ограничения:

    • Масочный режим;
    • Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
    • Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.

    Желтая карантинная зона – ограничения:

    • Все ограничения зеленой зоны;
    • Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
    • В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
    • Запрещена работа хостелов;
    • Не проводится плановая госпитализация;
    • Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

    Оранжевая зона карантина – ограничения:

    • Запрещена работа турбаз и хостелов;
    • В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
    • Прекращена плановая госпитализация;
    • Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
    • В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
    • Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.

    Красная зона карантина – ограничения:

    • Не работает общественный транспорт;
    • Не работают учебные заведения;
    • Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
    • Не работают заведения культуры;
    • Не работают непродовольственные магазины и рынки.

Остальные украинские регионы, исходя из показателей эпидемиологической ситуации по данным на 6 марта, оказались к желтой и зеленой зонах.Читайте такжеВ Киеве за сутки обнаружили почти 700 случаев заражения коронавирусом

Карантин в Украине

новости Киева Минздрав новости Украины коронавирус в Украине красная зона зоны карантина
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине обновили зоны карантина: где Киев и что с красной зоной». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Комаровский рассказал, почему не будет прививаться вакциной CovishieldКомаровский рассказал, почему не будет прививаться вакциной Covishield Шмыгаль заявил о третьей волне COVID-19 и заговорил о новом локдаунеШмыгаль заявил о третьей волне COVID-19 и заговорил о новом локдауне В Одессе медики объяснили отказ прививаться вакциной CoviShieldВ Одессе медики объяснили отказ прививаться вакциной CoviShield СМИ узнали, почему вакцина CoviShield заблокирует безвиз Украины с ЕССМИ узнали, почему вакцина CoviShield заблокирует безвиз Украины с ЕС Люди обречены на смерть: на Закарпатье вводят "медицинскую сортировку"Люди обречены на смерть: на Закарпатье вводят "медицинскую сортировку"
Следующий материал

Последние новости

13:27
Стало известно, к чему США будут подталкивать Украину
13:18
В Украине обновили зоны карантина: где Киев и что с красной зоной Видео
12:45
Гороскоп на 6 марта для всех: заразная болезнь и запрет на мясо Видео
12:36
Украина обратилась к США по поводу Донбасса и НАТО Видео
12:26
В Киеве за сутки обнаружили почти 700 случаев заражения коронавирусом Видео
Реклама
12:17
Врач объяснил вспышку COVID-19 в Украине и дал советы украинцам Видео
12:10
В моду на 2021 год вернулись купальники с потрясающими ретро принтами Фото
12:09
Школы Украины переводят на "дистанционку": в каких областях и когда Видео
11:59
Москва и Париж тайно выслали дипломатов - СМИ Видео
11:40
Почему в Кабмине заговорили о локдауне и когда введут
11:19
Зеленский выразил соболезнования семьям жертв ДТП в Польше
11:07
Словакия отказалась возвращать России вакцину несмотря на скандал Видео
10:36
Стало известно о состоянии пострадавших в Польше украинцев
10:25
Почему шутка словацкого премьера - оговорка про Фрейду мнение
10:11
Детали ДТП с украинцами в Польше: число пострадавших выросло до 35, погибли - 6
09:51
Много внезапных смертей: врач рассказала, как изменилось течение COVID Видео
09:43
Витренко рассказал, когда Украина отделится от энергосистемы России Видео
09:24
В моду входит удлиненная челка на бок с эффектом омоложения Видео
09:02
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше: много жертв и пострадавших
08:53
Три причины, почему Украине не светит НАТО мнение
Реклама
08:28
Кому готовиться к снегу и морозу: синоптик озвучил прогноз на сегодня Видео
08:22
За сутки в Украине выявили еще 9 тысяч случаев заражения коронавирусом Видео
08:19
Поломанные вибраторы как отражение кризиса Второй украинской республики мнение
07:57
На трассе Киев-Одесса произошло жуткое ДТП с участием копа
07:26
В США начали давить на Байдена ради санкций против Северного потока-2 Видео
07:16
Как выглядеть модно весной 2021 Фото Видео
06:30
От "Венеции" до пустыни: куда поехать на выходные 8 Марта в Украине Видео
06:28
США подключат к ситуации по Донбассу, но при одном условии – эксперт Видео
05:51
"Готовы набить морду": Кравчук пригрозил России из-за Донбасса Видео
05:46
Повар из Италии раскрыла секрет идеальных макарон Видео
05:35
Земному знаку Зодиака грозит потеря огромной суммы – астролог Видео
05:02
Какая еда сильнее всего ударяет по сердцу Видео
04:30
Украине грозит "катастрофа" с COVID-19, локдаун неизбежен – эксперт Видео
03:29
Избавит от рецидивов: представлено новое лекарство от цистита Видео
01:45
С какими болезнями поможет справиться цедра - ответ медиков Видео
01:30
Выяснились скандальные детали покупки Украиной вакцины CoviShield Видео
01:16
Ученые назвали идеальную закуску к вину Видео
01:10
Кравчук объявил об ультиматуме по Донбассу и сделал предупреждение РФ Видео
05 марта, пятница
23:55
Названа главная опасность "британского" штамма коронавируса
23:44
Ярый критик России из ЕС Латвия назвала условие закупки Спутник V Видео
Реклама
23:26
Школы еще трех городов Украины переходят на "дистанционку" Видео
23:00
Стало известно о переносе матча Динамо – Минай в Киев
22:49
Ужгород ужесточает карантин: обнародован полный список запретов Видео
22:39
Яичная диета: стоит ли ее пробовать Видео
22:24
Социологи выяснили, кому из политиков украинцы наиболее доверяют
22:21
Может ли аллергия вызывать температуру: врач раскрыл карты Видео
22:05
В Киеве на выходных мороз будет сильнее "щипаться" – синоптик Видео
22:03
На Одесчине парень рубанул отца топором из-за денег Видео
21:48
Астролог назвал лучшие дни марта для романтических знакомств Видео
21:44
В Офисе Зеленского рассказали, какой удар США должны нанести по России Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять