В Украине обновили зоны карантина: "красных" регионов стало меньше

"Желтой" стала Ивано-Франковская область / Фото galka.if.ua

Министерство здравоохранения обновило деление на карантинные зоны. Долгое время "желтой" была только Херсонская область. Теперь к ней добавилось еще и Прикарпатье.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава 10 апреля.

Строгие ограничения продолжают действовать в 12 "красных" регионах — это Киев, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

В областях превышен уровень госпитализации больных с коронавирусом: норма составляет 60 на 100 тысяч населения. Максимальные показатели в Хмельницкой области: сегодня — 130,9. Также высокие показатели в "красных" Житомирской — 109,2; Николаевской области — 106,9; Черниговской — 106,8, а также в Киеве — 103,7.

"Оранжевая" зона насчитывает 11 регионов — Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черкасская области.

"Зеленых" регионов в Украине нет с начала адаптивного карантина.

moz.gov.ua

Отметим, в Ивано-Франковской области более месяца действовали строгие ограничения – теперь же регион стал "желтым".

Что разрешено на Прикарпатье

С 10 апреля возобновлена работа непродовольственных рынков, учреждений образования, заведений общественного питания, торговых центров и учреждений культуры, магазинов и сферы обслуживания, спортзалов, фитнес-центров и бассейнов.

Возобновлена работа пригородного транспорта. В частности, Укрзализныця возобновила продажу билетов на рейсы.

С понедельника, 12 апреля, за парты смогут вернуться ученики 5-11 классов. Также возобновят очное обучение заведения профтехобразования.

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