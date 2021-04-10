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В Украине обновили зоны карантина: "красных" регионов стало меньше

10 апреля 2021, 11:01
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"Красными" остаются 12 областей, "оранжевыми" - 11. "Зеленых" регионов в Украине нет с начала адаптивного карантина.

карантин
"Желтой" стала Ивано-Франковская область / Фото galka.if.ua

Министерство здравоохранения обновило деление на карантинные зоны. Долгое время "желтой" была только Херсонская область. Теперь к ней добавилось еще и Прикарпатье.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава 10 апреля.

Строгие ограничения продолжают действовать в 12 "красных" регионах — это Киев, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

В областях превышен уровень госпитализации больных с коронавирусом: норма составляет 60 на 100 тысяч населения. Максимальные показатели в Хмельницкой области: сегодня — 130,9. Также высокие показатели в "красных" Житомирской — 109,2; Николаевской области — 106,9; Черниговской — 106,8, а также в Киеве — 103,7.

"Оранжевая" зона насчитывает 11 регионов — Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черкасская области.

"Зеленых" регионов в Украине нет с начала адаптивного карантина.

moz.gov.ua

Отметим, в Ивано-Франковской области более месяца действовали строгие ограничения – теперь же регион стал "желтым".

Что разрешено на Прикарпатье

  • С 10 апреля возобновлена работа непродовольственных рынков, учреждений образования, заведений общественного питания, торговых центров и учреждений культуры, магазинов и сферы обслуживания, спортзалов, фитнес-центров и бассейнов.
  • Возобновлена работа пригородного транспорта. В частности, Укрзализныця возобновила продажу билетов на рейсы.
  • С понедельника, 12 апреля, за парты смогут вернуться ученики 5-11 классов. Также возобновят очное обучение заведения профтехобразования.

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Коронавирус и карантин в Украине - последние новости:

  • По состоянию на утро субботы, 10 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 17 463 жителей страны.
  • Столица уже третий день подряд оказывается на первом месте по числу новых поставленных диагнозов "коронавирус" по Украине. Кроме того, в Киеве установлен смертельный антирекорд.
  • Мэр Киева Виталий Кличко заявил о необходимости принятия кардинальных шагов из-за роста числа заболеваний коронавирусом в Украине. По его словам, необходимо объявить национальный локдаун.
  • Ранее Кличко рассказал, когда в Киеве могут еще больше усилить карантин. Он отметил, что киевляне легкомысленно относятся к коронавирусу и карантину. Люди ведут себя так, как будто локдауна не существует.

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