В Украине обновили зоны карантина: "красных" регионов стало меньше

"Красными" остаются 12 областей, "оранжевыми" - 11. "Зеленых" регионов в Украине нет с начала адаптивного карантина.
Министерство здравоохранения обновило деление на карантинные зоны. Долгое время "желтой" была только Херсонская область. Теперь к ней добавилось еще и Прикарпатье.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава 10 апреля.
Строгие ограничения продолжают действовать в 12 "красных" регионах — это Киев, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
В областях превышен уровень госпитализации больных с коронавирусом: норма составляет 60 на 100 тысяч населения. Максимальные показатели в Хмельницкой области: сегодня — 130,9. Также высокие показатели в "красных" Житомирской — 109,2; Николаевской области — 106,9; Черниговской — 106,8, а также в Киеве — 103,7.
"Оранжевая" зона насчитывает 11 регионов — Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черкасская области.
"Зеленых" регионов в Украине нет с начала адаптивного карантина.
Отметим, в Ивано-Франковской области более месяца действовали строгие ограничения – теперь же регион стал "желтым".
Что разрешено на Прикарпатье
- С 10 апреля возобновлена работа непродовольственных рынков, учреждений образования, заведений общественного питания, торговых центров и учреждений культуры, магазинов и сферы обслуживания, спортзалов, фитнес-центров и бассейнов.
- Возобновлена работа пригородного транспорта. В частности, Укрзализныця возобновила продажу билетов на рейсы.
- С понедельника, 12 апреля, за парты смогут вернуться ученики 5-11 классов. Также возобновят очное обучение заведения профтехобразования.
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Коронавирус и карантин в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро субботы, 10 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 17 463 жителей страны.
- Столица уже третий день подряд оказывается на первом месте по числу новых поставленных диагнозов "коронавирус" по Украине. Кроме того, в Киеве установлен смертельный антирекорд.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил о необходимости принятия кардинальных шагов из-за роста числа заболеваний коронавирусом в Украине. По его словам, необходимо объявить национальный локдаун.
- Ранее Кличко рассказал, когда в Киеве могут еще больше усилить карантин. Он отметил, что киевляне легкомысленно относятся к коронавирусу и карантину. Люди ведут себя так, как будто локдауна не существует.