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В Украине обновился список стран "красной" и "зеленой" зон: опубликован полный перечень

5 января 2021, 09:52
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В "красной" зоне оказались 49 стран.

коронавирус, аэропорт
Опубликован полный список стран "красной" и "зеленой" зон / Фото Reuters

В 2021 году обновился список стран "красной" и "зеленой" зон по распространению коронавируса COVID-19.

Полный перечень государств опубликован на сайте Минздрава Украины. По состоянию на 30 декабря, стран "красной" зоны насчитывается 49, "зеленой" - 145.

Какие страны оказались в "красной" зоне

Критерием разделения стран на зоны является уровень заболеваемости коронавирусом в Украине и других государствах за последние две недели. Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине по последним данным составил 315,3 человека на 100 тысяч населения.

В "красной" зоне оказались:

  • Польша;
  • Италия;
  • Израиль;
  • Монако;
  • Ливан;
  • Колумбия.

Турция, которая является популярным туристическим направлением среди украинцев, также находится в "красном" списке – в этой стране болеют 411,9 человек на 100 тысяч населения.

Полный список стран "красной" зоны / moz.gov.ua

Какие страны оказались в "зеленой" зоне

В "зеленую" зону перешли Болгария и Армения. Также в списке безопасных оказались: Египет; Мальдивы, Танзания, ОАЭ, Доминикана, Шри-Ланка и Оман.

Полный список стран "зеленой" зоны / moz.gov.ua
Полный список стран "зеленой" зоны / moz.gov.ua
Полный список стран "зеленой" зоны / moz.gov.ua

Возвращение из страны "красной зоны" COVID-19: что нужно знать

  • Если украинец возвращается из страны, внесенной в "красный" список, он должен самоизолироваться на 14 дней (нужно использовать приложение Дій вдома).
  • Самоизоляции можно избежать, если на протяжении суток после возращения в Украину сделать ПЦР-тест на коронавирус, и он покажет негативный результат.

Коронавирус - новости:

  • В конце декабря Министерство здравоохранения Украины сократило список стран красной зоны по распространению коронавируса COVID-19.
  • По состоянию на утро вторника, 5 января, коронавирус в Украине заразил всего 1 083 585 человек. За сутки COVID-19 диагностировали у 5 334 украинцев.
  • Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро вторника, 5 января, в мире зарегистрированы 85 672 034 случая заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали 1 853 334 пациента.
  • Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.

Минздрав новости Украины коронавирус новости красная зона
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