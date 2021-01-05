В Украине обновился список стран "красной" и "зеленой" зон: опубликован полный перечень

Опубликован полный список стран "красной" и "зеленой" зон / Фото Reuters

В 2021 году обновился список стран "красной" и "зеленой" зон по распространению коронавируса COVID-19.

Полный перечень государств опубликован на сайте Минздрава Украины. По состоянию на 30 декабря, стран "красной" зоны насчитывается 49, "зеленой" - 145.

Какие страны оказались в "красной" зоне

Критерием разделения стран на зоны является уровень заболеваемости коронавирусом в Украине и других государствах за последние две недели. Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине по последним данным составил 315,3 человека на 100 тысяч населения.

В "красной" зоне оказались:

Польша;

Италия;

Израиль;

Монако;

Ливан;

Колумбия.

Турция, которая является популярным туристическим направлением среди украинцев, также находится в "красном" списке – в этой стране болеют 411,9 человек на 100 тысяч населения.

Полный список стран "красной" зоны / moz.gov.ua

Какие страны оказались в "зеленой" зоне

В "зеленую" зону перешли Болгария и Армения. Также в списке безопасных оказались: Египет; Мальдивы, Танзания, ОАЭ, Доминикана, Шри-Ланка и Оман.

Полный список стран "зеленой" зоны / moz.gov.ua

Полный список стран "зеленой" зоны / moz.gov.ua

Полный список стран "зеленой" зоны / moz.gov.ua

Возвращение из страны "красной зоны" COVID-19: что нужно знать

Если украинец возвращается из страны, внесенной в "красный" список, он должен самоизолироваться на 14 дней (нужно использовать приложение Дій вдома).

Самоизоляции можно избежать, если на протяжении суток после возращения в Украину сделать ПЦР-тест на коронавирус, и он покажет негативный результат.

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