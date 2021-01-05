В Украине обновился список стран "красной" и "зеленой" зон: опубликован полный перечень

В "красной" зоне оказались 49 стран.
В 2021 году обновился список стран "красной" и "зеленой" зон по распространению коронавируса COVID-19.
Полный перечень государств опубликован на сайте Минздрава Украины. По состоянию на 30 декабря, стран "красной" зоны насчитывается 49, "зеленой" - 145.
Какие страны оказались в "красной" зоне
Критерием разделения стран на зоны является уровень заболеваемости коронавирусом в Украине и других государствах за последние две недели. Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине по последним данным составил 315,3 человека на 100 тысяч населения.
В "красной" зоне оказались:
- Польша;
- Италия;
- Израиль;
- Монако;
- Ливан;
- Колумбия.
Турция, которая является популярным туристическим направлением среди украинцев, также находится в "красном" списке – в этой стране болеют 411,9 человек на 100 тысяч населения.
Какие страны оказались в "зеленой" зоне
В "зеленую" зону перешли Болгария и Армения. Также в списке безопасных оказались: Египет; Мальдивы, Танзания, ОАЭ, Доминикана, Шри-Ланка и Оман.
Возвращение из страны "красной зоны" COVID-19: что нужно знать
- Если украинец возвращается из страны, внесенной в "красный" список, он должен самоизолироваться на 14 дней (нужно использовать приложение Дій вдома).
- Самоизоляции можно избежать, если на протяжении суток после возращения в Украину сделать ПЦР-тест на коронавирус, и он покажет негативный результат.
Коронавирус - новости:
- В конце декабря Министерство здравоохранения Украины сократило список стран красной зоны по распространению коронавируса COVID-19.
- По состоянию на утро вторника, 5 января, коронавирус в Украине заразил всего 1 083 585 человек. За сутки COVID-19 диагностировали у 5 334 украинцев.
- Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро вторника, 5 января, в мире зарегистрированы 85 672 034 случая заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали 1 853 334 пациента.
- Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.