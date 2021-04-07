В Украине люди опять вышли на протесты из-за жесткого карантина

В Украине опять люди вышли на протесты из-за жесткого карантина / Суспильне

Жители Николаева в среду, 7 апреля, вышли на акцию протеста из-за жесткого карантина в связи с ситуацией с коронавирусом. К предпринимателям вышел городской глава Александр Сенкевич и сообщил, что ничем не может помочь.

Городской глава пригласил на переговоры представителей инициативной группы - трех человек. "Я не могу повлиять на вашу аренду. Необходимо говорить не со мной, а с владельцем рынка", - сообщил он, передает Суспильне.

Также местное издание "ZaBor" сообщает, что протестуют и в Запорожье. Там люди перекрыли движение трамвая в знак протеста.

На месте собрались несколько десятков человек. Предприниматели возмущены, что город находится не в "красной" зоне, никто не получит никакой компенсации из бюджета.

Они перекрыли движение 4 маршрутов №10, №12, №14, №15.

Отметим, с субботы в этих городах ввели жесткий карантин. В Николаеве разрешили работу общественного транспорта только утром и вечером по графику, перевели все классы на дистанционное обучение.

В Украине возобновились карантинные бунты / Суспильне

В Запорожье власти запретили массовые мероприятия, работу ТРЦ, кафе и ресторанов.

Добавим, коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 15 415 жителей страны. В том числе заболели 636 детей и 437 медработников.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 5 587 человек; летальных случаев - 481; выздоровели - 11 472 человека.

В Николаевской области выявлено 412 случаев заражения за сутки, в Запорожской области – 733.

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