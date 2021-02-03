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В Украине опять меняется формат карантина: Шмыгаль раскрыл детали

3 февраля 2021, 14:42

В ближайшие дни правительство примет решение о возвращении страны к адаптивному карантину.

Шмыгаль
Шмыгаль заявил, что Украина вернется к адаптивному карантину / УНИАН

Украина может вернуться к адаптивному карантину, эпидемиологическая ситуация в стране позволяет это сделать, заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что в ближайшие дни правительство примет соответствующее решение.

"Так что, эпидемиологическая ситуация позволяет вернуться к модели адаптивного карантина, когда в регионах будут устанавливаться разные уровни эпидемиологической опасности. В ближайшие дни правительство примет соответствующее решение", - заявил Шмыгаль в ходе заседания Кабмина в среду, 3 февраля.

Он уточнил, что усиленный карантин был эффективным и снизил уровень заболеваемости коронавирусом в Украине.

По его словам, больницы обеспечены всем необходимым и там сейчас находится в 18300 госпитализированных, тогда как в декабре в медицинских учреждениях находилось более 28 000 людей с диагнозом или подозрением на COVID-19.

Отметим, по состоянию на 3 февраля, в Украине зарегистрировали 1 227 164 случая заражения коронавирусом, за сутки выявили 3285 больных. Жертвами COVID-19 стали 23 089 человек.

Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • С 25 января в Украине прекратили действовать усиленные карантинные ограничения - вся страна перешла в "оранжевую" зону карантина. В частности, вновь запрещено проводить массовые (культурные, в том числе концерты, спортивные, социальные, рекламные) мероприятия с участием более 20 человек.
  • Также под запретом прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест.
  • Заведения общественного питания не работают с 23:00 и до 07:00 с запретом проведения расчетных операций после 22:00 часов. Временные ограничения не касаются адресной доставки заказов и заказов с собой.

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