В Украине опять меняется формат карантина: Шмыгаль раскрыл детали

Шмыгаль заявил, что Украина вернется к адаптивному карантину / УНИАН

Украина может вернуться к адаптивному карантину, эпидемиологическая ситуация в стране позволяет это сделать, заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что в ближайшие дни правительство примет соответствующее решение.

"Так что, эпидемиологическая ситуация позволяет вернуться к модели адаптивного карантина, когда в регионах будут устанавливаться разные уровни эпидемиологической опасности. В ближайшие дни правительство примет соответствующее решение", - заявил Шмыгаль в ходе заседания Кабмина в среду, 3 февраля.

Он уточнил, что усиленный карантин был эффективным и снизил уровень заболеваемости коронавирусом в Украине.

По его словам, больницы обеспечены всем необходимым и там сейчас находится в 18300 госпитализированных, тогда как в декабре в медицинских учреждениях находилось более 28 000 людей с диагнозом или подозрением на COVID-19.

Отметим, по состоянию на 3 февраля, в Украине зарегистрировали 1 227 164 случая заражения коронавирусом, за сутки выявили 3285 больных. Жертвами COVID-19 стали 23 089 человек.

Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее: