В Украине опять меняется формат карантина: Шмыгаль раскрыл детали

В ближайшие дни правительство примет решение о возвращении страны к адаптивному карантину.
Украина может вернуться к адаптивному карантину, эпидемиологическая ситуация в стране позволяет это сделать, заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что в ближайшие дни правительство примет соответствующее решение.
"Так что, эпидемиологическая ситуация позволяет вернуться к модели адаптивного карантина, когда в регионах будут устанавливаться разные уровни эпидемиологической опасности. В ближайшие дни правительство примет соответствующее решение", - заявил Шмыгаль в ходе заседания Кабмина в среду, 3 февраля.
Он уточнил, что усиленный карантин был эффективным и снизил уровень заболеваемости коронавирусом в Украине.
По его словам, больницы обеспечены всем необходимым и там сейчас находится в 18300 госпитализированных, тогда как в декабре в медицинских учреждениях находилось более 28 000 людей с диагнозом или подозрением на COVID-19.
Отметим, по состоянию на 3 февраля, в Украине зарегистрировали 1 227 164 случая заражения коронавирусом, за сутки выявили 3285 больных. Жертвами COVID-19 стали 23 089 человек.
Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:
- С 25 января в Украине прекратили действовать усиленные карантинные ограничения - вся страна перешла в "оранжевую" зону карантина. В частности, вновь запрещено проводить массовые (культурные, в том числе концерты, спортивные, социальные, рекламные) мероприятия с участием более 20 человек.
- Также под запретом прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест.
- Заведения общественного питания не работают с 23:00 и до 07:00 с запретом проведения расчетных операций после 22:00 часов. Временные ограничения не касаются адресной доставки заказов и заказов с собой.