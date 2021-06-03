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В Украине открылись новые центры вакцинации: где и когда можно сделать укол

3 июня 2021, 20:27
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Центры будут работать с 9: 00 до 17: 00. Лица, подлежащие вакцинации, заблаговременно получат звонок от медиков с приглашением на прививку.

вакцинация
Новые центры вакцинации от коронавируса заработали в Одессе / УНИАН

В Одессе открыли три новых центра вакцинации от коронавируса. Они будут работать в воскресенье, 6 июня, сообщил Одесский областной центр общественного здоровья Facebook.

Центры вакцинации населения открыли в:

  • торговом центре "Мегадом", ул. Толбухина, 135;
  • торговом центре "Fontan Sky", пер. Семафорный, 4;
  • ООШ №15 на ул. Крымской, 80-А.

Центры будут работать с 9: 00 до 17: 00. Лица, подлежащие вакцинации, заблаговременно получат звонок от медиков с приглашением на прививку.

"Прививку вакциной Coronavac смогут получить люди, предварительно зарегистрировавшиеся в листе ожидания на портале или в приложении Дия. Приоритет будет предоставляться пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями", - добавили в ЦОЗ.

Вакцинация в Украине - о чем ранее писал Главред:

В МВЦ вакцинируют препаратом CoronaVac. Для вакцинации следует заранее записаться на прививку через приложение Дія. Пожилые люди могут вакцинироваться без записи.

Центр вакцинации от COVID-19 также заработал и во Львове. Прививку можно сделать в воскресенье с 10:00 до 19:00.

30 мая Центр вакцинации от коронавируса открылся в Одессе. На стадионе Одесской юридической академии можно сделать прививку от COVID-19 с 09:00 до 17:00. Ожидается, что в день в Одессе будут прививаться от 250 до 300 человек.

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