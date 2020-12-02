В Украине отменили карантин выходного дня

Шмыгаль заявил, что карантина выходного дня больше не будет / УНИАН

Кабмин решил не продлевать действующий в Украине с 14 ноября режим карантина выходного дня, действие которого закончилось в понедельник, 30 ноября.

Такое решение принял Кабмин 2 декабря, в среду, на заседании, трансляция которого велась в Youtube.

"На конец карантина выходного дня мы получили на 6 тысяч меньше случаев коронавируса, чем прогнозировалось. Это позволяет нам снять именно эти ограничения", - сказал премьер-министр Украины Шмыгаль.

По его словам, теперь на выходные и в будни будут действовать ограничения оранжевой зоны для всей территории страны.

Карантин выходного дня – о чем сообщалось ранее: