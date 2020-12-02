В Украине отменили карантин выходного дня

На конец карантина выходного дня получилось на 6 тысяч меньше случаев коронавируса, чем ожидалось, сказал Шмыгаль.
Кабмин решил не продлевать действующий в Украине с 14 ноября режим карантина выходного дня, действие которого закончилось в понедельник, 30 ноября.
Такое решение принял Кабмин 2 декабря, в среду, на заседании, трансляция которого велась в Youtube.
"На конец карантина выходного дня мы получили на 6 тысяч меньше случаев коронавируса, чем прогнозировалось. Это позволяет нам снять именно эти ограничения", - сказал премьер-министр Украины Шмыгаль.
По его словам, теперь на выходные и в будни будут действовать ограничения оранжевой зоны для всей территории страны.
Карантин выходного дня – о чем сообщалось ранее:
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство рассматривает варианты ужесточения противоэпидемиологических мероприятий. Среди них - карантин на Новый год и Рождество. Однако на данный момент в Украине продолжит действовать карантин выходного дня.
- 13 ноября известный украинский врач Евгений Комаровский прокомментировал решение местных властей не вводить карантин выходного дня. По его мнению, чиновники стоят перед сложным выбором.
- 11 ноября мэр Львова выступил против введения карантина выходного дня в городе. Садовой призвал владельцев заведений общественного питания избегать проведения массовых мероприятий и заявил, что городские власти не будут выполнять решение правительства о карантине выходного дня.
- 11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.
Автор: Адриана Бубновская