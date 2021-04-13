В Украине пик третьей волны COVID-19: что происходит в больницах

Количество госпитализаций на минувшей неделе сократилось на две тысячи / Фото Reuters

Украина вышла на пик третьей волны коронавируса, о начале которой глава Минздрава Максим Степанов заявил 22 марта. Теперь же, по его словам, постепенно ситуация начинает стабилизироваться.

На брифинге 13 апреля Степанов отметил, что уровень госпитализаций снизился.

"Количество госпитализаций на минувшей неделе сократилось на 2 тыс. по сравнению с предыдущей неделей. Также стабилизировалось количество вызовов "скорой", - сказал он.

Как свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, по состоянию на 13 апреля в стране уже пять регионов соответствуют норме по уровню госпитализаций пациентов с коронавирусом: Кировоградская (44,7), Закарпатская (46), Ивано-Франковская (53,8), Херсонская (57,6) и Луганская (59,2) области. По сравнению с предыдущими сутками ситуация улучшилась в Луганской области.

Самой проблемной остается Хмельницкая область - здесь показатель госпитализаций составляет 130,3. В Киеве - 94,5.

Норма госпитализаций пациентов с COVID в Украине составляет 60 на 100 тысяч населения.

moz.gov.ua

Согласно данным Совета национальной безопасности и обороны, в Украине заняты 49 507 (61,9%) кроватей для пациентов с COVID. Всего введены 80 035 коек.

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