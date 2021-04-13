В Украине пик третьей волны COVID-19: что происходит в больницах

В стране сокращается уровень госпитализаций больных с коронавирусом. Норме соответствуют уже пять регионов.
Украина вышла на пик третьей волны коронавируса, о начале которой глава Минздрава Максим Степанов заявил 22 марта. Теперь же, по его словам, постепенно ситуация начинает стабилизироваться.
На брифинге 13 апреля Степанов отметил, что уровень госпитализаций снизился.
"Количество госпитализаций на минувшей неделе сократилось на 2 тыс. по сравнению с предыдущей неделей. Также стабилизировалось количество вызовов "скорой", - сказал он.
Как свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, по состоянию на 13 апреля в стране уже пять регионов соответствуют норме по уровню госпитализаций пациентов с коронавирусом: Кировоградская (44,7), Закарпатская (46), Ивано-Франковская (53,8), Херсонская (57,6) и Луганская (59,2) области. По сравнению с предыдущими сутками ситуация улучшилась в Луганской области.
Самой проблемной остается Хмельницкая область - здесь показатель госпитализаций составляет 130,3. В Киеве - 94,5.
Норма госпитализаций пациентов с COVID в Украине составляет 60 на 100 тысяч населения.
Согласно данным Совета национальной безопасности и обороны, в Украине заняты 49 507 (61,9%) кроватей для пациентов с COVID. Всего введены 80 035 коек.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро вторника, 13 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 11 680 жителей страны. С начала эпидемии заболели 1 872 785 человек.
- За сутки 12 апреля 10 135 человек были привиты против COVID-19. С начала прививочной кампании привиты 388 401 украинец, из них получили 1 дозу - 388 399 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек.
- Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Запорожье с каждым днем ухудшается. Поэтому местные власти решили усилить карантинные ограничения.
- Известный израильский врач Юрий Раньков заявил, что из-за изменений климата и перенаселения планеты миру стоит готовиться к новой пандемии совсем скоро.