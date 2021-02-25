В Украине подскочило число больных коронавирусом: заражены сотни медиков

COVID-19 за сутки нашли у более 300 медработников.
В Украине подскочило количество больных коронавирусом COVID-19 – в среду, 24 февраля, вирус нашли у свыше 8 тысяч человек.
В частности коронавирус диагностирован у 301 медработника и 483 детей, говорится на странице главы Минздрава Максима Степанова в Facebook.
Министр добавил, что тесты на коронавирус сделали 86 926 человек.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654), г. Киев (652) и Винницкой (639) областях", – отметил чиновник.
Коронавирус в Украине – суточная статистика:
- Вирус обнаружили у 8 147 человек;
- Выздоровели 3 889 пациентов;
- Скончались 135 заболевших.
Коронавирус в Украине на сегодня – статистика:
- Всего протестировали 6 809 165 человек;
- Заболели 1 325 841 человек;
- Выздоровели 1 159 311 человек;
- Скончались 25 596 человек.
На протяжении вторника, 23 февраля, COVID-19 обнаружили у 5 850 человек, среди заболевших был 271 медработник и 316 детей.
Больше всего больных нашли в Винницкой (601), Ивано-Франковской (600), в Черновицкой (524) и Закарпатской областях (389) и в Киеве (547).