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В Украине подскочило число больных коронавирусом: заражены сотни медиков

25 февраля 2021, 08:48

COVID-19 за сутки нашли у более 300 медработников.

коронавирус
/ Фото Reuters

В Украине подскочило количество больных коронавирусом COVID-19 – в среду, 24 февраля, вирус нашли у свыше 8 тысяч человек.

В частности коронавирус диагностирован у 301 медработника и 483 детей, говорится на странице главы Минздрава Максима Степанова в Facebook.

Министр добавил, что тесты на коронавирус сделали 86 926 человек.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654), г. Киев (652) и Винницкой (639) областях", – отметил чиновник.

Коронавирус в Украине – суточная статистика:

  • Вирус обнаружили у 8 147 человек;
  • Выздоровели 3 889 пациентов;
  • Скончались 135 заболевших.

Коронавирус в Украине на сегодня – статистика:

  • Всего протестировали 6 809 165 человек;
  • Заболели 1 325 841 человек;
  • Выздоровели 1 159 311 человек;
  • Скончались 25 596 человек.

На протяжении вторника, 23 февраля, COVID-19 обнаружили у 5 850 человек, среди заболевших был 271 медработник и 316 детей.

Больше всего больных нашли в Винницкой (601), Ивано-Франковской (600), в Черновицкой (524) и Закарпатской областях (389) и в Киеве (547).

Максим Степанов коронавирус в Украине
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