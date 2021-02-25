В Украине подскочило число больных коронавирусом: заражены сотни медиков

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В Украине подскочило количество больных коронавирусом COVID-19 – в среду, 24 февраля, вирус нашли у свыше 8 тысяч человек.

В частности коронавирус диагностирован у 301 медработника и 483 детей, говорится на странице главы Минздрава Максима Степанова в Facebook.

Министр добавил, что тесты на коронавирус сделали 86 926 человек.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654), г. Киев (652) и Винницкой (639) областях", – отметил чиновник.

Коронавирус в Украине – суточная статистика:

Вирус обнаружили у 8 147 человек;

Выздоровели 3 889 пациентов;

Скончались 135 заболевших.

Коронавирус в Украине на сегодня – статистика:

Всего протестировали 6 809 165 человек;

Заболели 1 325 841 человек;

Выздоровели 1 159 311 человек;

Скончались 25 596 человек.

На протяжении вторника, 23 февраля, COVID-19 обнаружили у 5 850 человек, среди заболевших был 271 медработник и 316 детей.

Больше всего больных нашли в Винницкой (601), Ивано-Франковской (600), в Черновицкой (524) и Закарпатской областях (389) и в Киеве (547).