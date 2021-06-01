В Украине подскочило число заражений и смертей от коронавируса

В Украине зафиксировано 163 летальных случая в результате COVID-19.
За прошедшие сутки в Украине коронавирусная болезнь COVID-19 выявлена у 2137 человек.
Как свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, среди них 91 детей и 56 медиков.
Сообщается, что за сутки с коронавирусом было госпитализировано 579 человек.
При этом в Украине зафиксировано 163 летальных случая в результате COVID-19.
Кроме того, выздоровели после коронавируса 12085 человека.
Всего в Украине 2 миллиона 204тысячм 631 заболевший коронавирусом. Умерли 50 тысяч 699 украинцев. Выздоровели в Украине 2 миллиона 53 тысячи 167 человек.
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Коронавирус в Украине:
- Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в Украину идет новый опасный штамм коронавируса, который активно "бурлит" в Индии и Турции.
- Летом в Украине ожидается существенное снижение заболеваемости коронавирусом вплоть до осеннего периода. При этом ситуация с вакцинацией в стране улучшается, заявил иммунолог, глава Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Федор Лапий.
- Известный украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская предупредила о всемирной катастрофе из-за новой атаки коронавируса. По ее словам, существует еще одна группа коронавирусов, которые до сих пор не циркулируют.
Автор: Алексей Тычина