В Украине подскочило число заражений и смертей от коронавируса

В Украине увеличилось число больных коронавирусом / Фото Reuters

За прошедшие сутки в Украине коронавирусная болезнь COVID-19 выявлена у 2137 человек.

Как свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, среди них 91 детей и 56 медиков.

Сообщается, что за сутки с коронавирусом было госпитализировано 579 человек.

При этом в Украине зафиксировано 163 летальных случая в результате COVID-19.

Кроме того, выздоровели после коронавируса 12085 человека.

Всего в Украине 2 миллиона 204тысячм 631 заболевший коронавирусом. Умерли 50 тысяч 699 украинцев. Выздоровели в Украине 2 миллиона 53 тысячи 167 человек.

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Коронавирус в Украине: