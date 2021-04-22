В Украине подскочило число жертв COVID-19 и новых больных

За сутки в стране официально выявили более 16 тыс. новых больных. Лидируют по числу поставленных диагнозов Киев, Харьковская и Запорожская области.
По состоянию на утро четверга, 22 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 16 235 жителей страны. В том числе заболели 663 ребенка и 319 медработников.
За минувшие 24 часа госпитализированы 3 904 человека; летальных случаев - 470, выздоровели 18 831 человек. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (1673), Харьковской (1333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 1 990 353 человека;
- выздоровели - 1 533 3032 человека;
- летальных исходов - 41 266;
- проведено ПЦР-тестов - 9 089 301.
Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 22 апреля
За последние сутки в Киеве выявили 1673 случая заражения коронавирусом, умерли 44 человека, выздоровели - 1305.
Всего в Киеве заболели 188 869 человек, умерли - 4 341 , вылечились - 117 803.
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
14 044 человека привиты против COVID-19 за сутки 21 апреля 2021 в Украине.
491 877 человек привиты с начала прививочной кампании. Получили 1 дозу вакцины 491 875 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).
Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 1673 случая / 1329 прививок;
- Винницкая область - 448 случаев / 540 прививок;
- Волынская область - 455 случаев / 571 прививки;
- Днепропетровская область - 976 случаев / 691 прививки;
- Донецкая область - 847 случаев / 486 прививок;
- Житомирская область - 544 случая / 512 прививок;
- Закарпатская - 208 случаев / 472 прививки;
- Запорожская область - 995 случаев / 763 прививки;
- Ивано-Франковская область - 184 случая / 526 прививок;
- Киевская область - 877 случаев / 449 прививок;
- Кировоградская область - 210 случаев / 263 прививки;
- Луганская область - 304 случая / 231 прививки;
- Львовская область - 804 случая / 792 прививки;
- Николаевская область - 449 случаев / 354 прививки;
- Одесская область - 844 случая / 1017 прививок;
- Полтавская область - 807 случаев / 656 прививок;
- Ровенская область - 563 случая / 496 прививок;
- Сумская область - 700 случаев / 506 прививок;
- Тернопольская область - 357 случаев / 325 прививок;
- Харьковская область - 1333 случая / 562 прививки;
- Херсонская область - 337 случаев / 543 прививки;
- Хмельницкая область - 870 случаев / 674 прививки;
- Черкасская область - 695 случаев / 441 прививки;
- Черновицкая область - 235 случаев / 496 прививок;
- Черниговская область - 520 случаев / 349 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на 7 апреля коронавирус в Украине установил новый смертельный антирекорд. COVID-19 убил за сутки 481 украинца.
- По состоянию на утро 3 апреля коронавирус в Украине выявили у рекордного числа украинцев - за сутки был поставлен 20 341 диагноз.
- По состоянию на утро 3 апреля в Киеве также зарегистрировали рекордное число новых больных - 2053.
- Антирекорд по Киеву был установлен по состоянию на утро 15 апреля - от коронавирусной болезни умер 51 человек.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. По его словам, в будущем стране грозит новый штамм COVID-19 - так называемая двойная мутация.
- Народный депутат от Слуги народа и глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил, что после майских праздников количество COVID-больных в Украине увеличится, а осенью в Украине ожидается четвертая волна эпидемии коронавируса.