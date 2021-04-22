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В Украине подскочило число жертв COVID-19 и новых больных

22 апреля 2021, 08:17
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За сутки в стране официально выявили более 16 тыс. новых больных. Лидируют по числу поставленных диагнозов Киев, Харьковская и Запорожская области.

коронавирус
От коронавируса вакцинировали за сутки более 14 тыс. украинцев/ Reuters

По состоянию на утро четверга, 22 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 16 235 жителей страны. В том числе заболели 663 ребенка и 319 медработников.

За минувшие 24 часа госпитализированы 3 904 человека; летальных случаев - 470, выздоровели 18 831 человек. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (1673), Харьковской (1333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 22 апреля / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 1 990 353 человека;
  • выздоровели - 1 533 3032 человека;
  • летальных исходов - 41 266;
  • проведено ПЦР-тестов - 9 089 301.

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 22 апреля

За последние сутки в Киеве выявили 1673 случая заражения коронавирусом, умерли 44 человека, выздоровели - 1305.

Всего в Киеве заболели 188 869 человек, умерли - 4 341 , вылечились - 117 803.

Коронавирус в Киеве - статистика 22 апреля / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

14 044 человека привиты против COVID-19 за сутки 21 апреля 2021 в Украине.

491 877 человек привиты с начала прививочной кампании. Получили 1 дозу вакцины 491 875 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 1673 случая / 1329 прививок;
  • Винницкая область - 448 случаев / 540 прививок;
  • Волынская область - 455 случаев / 571 прививки;
  • Днепропетровская область - 976 случаев / 691 прививки;
  • Донецкая область - 847 случаев / 486 прививок;
  • Житомирская область - 544 случая / 512 прививок;
  • Закарпатская - 208 случаев / 472 прививки;
  • Запорожская область - 995 случаев / 763 прививки;
  • Ивано-Франковская область - 184 случая / 526 прививок;
  • Киевская область - 877 случаев / 449 прививок;
  • Кировоградская область - 210 случаев / 263 прививки;
  • Луганская область - 304 случая / 231 прививки;
  • Львовская область - 804 случая / 792 прививки;
  • Николаевская область - 449 случаев / 354 прививки;
  • Одесская область - 844 случая / 1017 прививок;
  • Полтавская область - 807 случаев / 656 прививок;
  • Ровенская область - 563 случая / 496 прививок;
  • Сумская область - 700 случаев / 506 прививок;
  • Тернопольская область - 357 случаев / 325 прививок;
  • Харьковская область - 1333 случая / 562 прививки;
  • Херсонская область - 337 случаев / 543 прививки;
  • Хмельницкая область - 870 случаев / 674 прививки;
  • Черкасская область - 695 случаев / 441 прививки;
  • Черновицкая область - 235 случаев / 496 прививок;
  • Черниговская область - 520 случаев / 349 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на 7 апреля коронавирус в Украине установил новый смертельный антирекорд. COVID-19 убил за сутки 481 украинца.
  • По состоянию на утро 3 апреля коронавирус в Украине выявили у рекордного числа украинцев - за сутки был поставлен 20 341 диагноз.
  • По состоянию на утро 3 апреля в Киеве также зарегистрировали рекордное число новых больных - 2053.
  • Антирекорд по Киеву был установлен по состоянию на утро 15 апреля - от коронавирусной болезни умер 51 человек.
  • Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. По его словам, в будущем стране грозит новый штамм COVID-19 - так называемая двойная мутация.
  • Народный депутат от Слуги народа и глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил, что после майских праздников количество COVID-больных в Украине увеличится, а осенью в Украине ожидается четвертая волна эпидемии коронавируса.

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