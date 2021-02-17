В Украине получили документы на регистрацию вакцины от COVID-19 компании Pfizer

Вакцина представлена под обязательство для экстренного медицинского применения / Reuters

В Государственном экспертном центре Минздрава заявили, что в начале этой недели были поданы документы для регистрации в Украине двух вакцин для профилактики COVID-19 производства индийской и бельгийской компаний.

На данный момент ведомство обрабатывает три заявления на регистрацию вакцин против COVID-19. Об этом говорится в сообщении Facebook-центра центре со ссылкой на слова директора ГЭЦ Михаила Бабенко.

"15 и 16 февраля "Единое окно" МЗ зарегистрировало и передало в Государственный экспертный центр МЗ Украины два новых заявления о регистрации вакцин для профилактики COVID-19. Это индийская вакцина Covishield производства "Серум Инститьют" и Comirnaty от известного европейского производителя Pfizer, Бельгия", - отметил Бабенко.

Он добавил, что иммунобиологические препараты представлены под обязательство для экстренного медицинского применения, в соответствии с постановлением Кабинета министров от 8 февраля 2021 года №95. Сейчас они находятся на разных этапах оценки.

Бабенко заверил, что работники ГЭЦ осознают свою ответственность перед обществом и прилагают все усилия для того, чтобы предоставить экспертные выводы относительно соотношения пользы и риска и проверки регистрационных материалов в кратчайшие сроки, как того требует законодательство Украины.

В ГЭЦ напомнили, что 10 февраля получили заявление о государственной регистрации в Украине вакцины CoronaVac производства "Синовак Лайф Саенсиз Ко., Лтд" под обязательство для экстренного медицинского применения.

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