В Украине получили документы на регистрацию вакцины от COVID-19 компании Pfizer

Государственный экспертный центр Минздрава обрабатывает три заявления на регистрацию вакцин против COVID-19.
В Государственном экспертном центре Минздрава заявили, что в начале этой недели были поданы документы для регистрации в Украине двух вакцин для профилактики COVID-19 производства индийской и бельгийской компаний.
На данный момент ведомство обрабатывает три заявления на регистрацию вакцин против COVID-19. Об этом говорится в сообщении Facebook-центра центре со ссылкой на слова директора ГЭЦ Михаила Бабенко.
"15 и 16 февраля "Единое окно" МЗ зарегистрировало и передало в Государственный экспертный центр МЗ Украины два новых заявления о регистрации вакцин для профилактики COVID-19. Это индийская вакцина Covishield производства "Серум Инститьют" и Comirnaty от известного европейского производителя Pfizer, Бельгия", - отметил Бабенко.
Он добавил, что иммунобиологические препараты представлены под обязательство для экстренного медицинского применения, в соответствии с постановлением Кабинета министров от 8 февраля 2021 года №95. Сейчас они находятся на разных этапах оценки.
Бабенко заверил, что работники ГЭЦ осознают свою ответственность перед обществом и прилагают все усилия для того, чтобы предоставить экспертные выводы относительно соотношения пользы и риска и проверки регистрационных материалов в кратчайшие сроки, как того требует законодательство Украины.
В ГЭЦ напомнили, что 10 февраля получили заявление о государственной регистрации в Украине вакцины CoronaVac производства "Синовак Лайф Саенсиз Ко., Лтд" под обязательство для экстренного медицинского применения.
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Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее писал Главред:
- С понедельника, 15 февраля, в Украине должна была начаться кампания по вакцинации от коронавируса. Эту дату называли глава Минздрава Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- Однако прежде чем вакцина будет зарегистрирована в Украине, должны быть подписаны соглашения – между COVAX и компанией Pfizer, а также между Pfizer и украинской стороной. На весь процесс может уйти несколько дней.
- Министр охраны здоровья писал, что в середине февраля Украина должна получить 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer. Кроме того, с начала текущего месяца ожидаются поставки препарата AstraZeneca - общее число от 2,2 млн до 3,8 млн доз в течение пяти месяцев.
- Что касается китайской компании Sinovac, то Украина ждет официального подтверждения компании об эффективности вакцины.
- 16 февраля Степанов заявил о попытке срыва прививочной кампании в Украине. В частности, глава Минздрава обвинил НАБУ в попытке срыва украинской программы вакцинации в интересах России. По его словам, "грязные" заявления НАБУ подрывают международный авторитет Украины. В результате производители вакцин от коронавируса уже неохотно идут на контакт с украинскими властями.
- 1 февраля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, как украинцы смогут записаться на прививку от коронавируса.
- Также стало известно, кто получит первую прививку против COVID-19.