УкрРус
  1. Главная
  3. Коронавирус

В Украине получили документы на регистрацию вакцины от COVID-19 компании Pfizer

17 февраля 2021, 06:34

Государственный экспертный центр Минздрава обрабатывает три заявления на регистрацию вакцин против COVID-19.

Вакцина
Вакцина представлена под обязательство для экстренного медицинского применения / Reuters

В Государственном экспертном центре Минздрава заявили, что в начале этой недели были поданы документы для регистрации в Украине двух вакцин для профилактики COVID-19 производства индийской и бельгийской компаний.

На данный момент ведомство обрабатывает три заявления на регистрацию вакцин против COVID-19. Об этом говорится в сообщении Facebook-центра центре со ссылкой на слова директора ГЭЦ Михаила Бабенко.

"15 и 16 февраля "Единое окно" МЗ зарегистрировало и передало в Государственный экспертный центр МЗ Украины два новых заявления о регистрации вакцин для профилактики COVID-19. Это индийская вакцина Covishield производства "Серум Инститьют" и Comirnaty от известного европейского производителя Pfizer, Бельгия", - отметил Бабенко.

Он добавил, что иммунобиологические препараты представлены под обязательство для экстренного медицинского применения, в соответствии с постановлением Кабинета министров от 8 февраля 2021 года №95. Сейчас они находятся на разных этапах оценки.

Бабенко заверил, что работники ГЭЦ осознают свою ответственность перед обществом и прилагают все усилия для того, чтобы предоставить экспертные выводы относительно соотношения пользы и риска и проверки регистрационных материалов в кратчайшие сроки, как того требует законодательство Украины.

В ГЭЦ напомнили, что 10 февраля получили заявление о государственной регистрации в Украине вакцины CoronaVac производства "Синовак Лайф Саенсиз Ко., Лтд" под обязательство для экстренного медицинского применения.

Читайте такжеВ Минздраве назвали новые сроки старта вакцинации от COVID-19 в Украине

Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • С понедельника, 15 февраля, в Украине должна была начаться кампания по вакцинации от коронавируса. Эту дату называли глава Минздрава Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.
  • Однако прежде чем вакцина будет зарегистрирована в Украине, должны быть подписаны соглашения – между COVAX и компанией Pfizer, а также между Pfizer и украинской стороной. На весь процесс может уйти несколько дней.
  • Министр охраны здоровья писал, что в середине февраля Украина должна получить 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer. Кроме того, с начала текущего месяца ожидаются поставки препарата AstraZeneca - общее число от 2,2 млн до 3,8 млн доз в течение пяти месяцев.
  • Что касается китайской компании Sinovac, то Украина ждет официального подтверждения компании об эффективности вакцины.
  • 16 февраля Степанов заявил о попытке срыва прививочной кампании в Украине. В частности, глава Минздрава обвинил НАБУ в попытке срыва украинской программы вакцинации в интересах России. По его словам, "грязные" заявления НАБУ подрывают международный авторитет Украины. В результате производители вакцин от коронавируса уже неохотно идут на контакт с украинскими властями.
  • 1 февраля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, как украинцы смогут записаться на прививку от коронавируса.
  • Также стало известно, кто получит первую прививку против COVID-19.

коронавирус новости Украины коронавирус в Украине коронавирус новости вакцина от коронавируса вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине получили документы на регистрацию вакцины от COVID-19 компании Pfizer». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Украине стартует "вылавливание" случаев скрытого заболевания COVID-19 – ЛяшкоВ Украине стартует "вылавливание" случаев скрытого заболевания COVID-19 – Ляшко Возвращение адаптивного карантина: в Минздраве рассказали о зонах и ограниченияхВозвращение адаптивного карантина: в Минздраве рассказали о зонах и ограничениях Вакцинация от COVID-19 в Украине не начнется вовремя: известны причиныВакцинация от COVID-19 в Украине не начнется вовремя: известны причины В Кабмине рассказали, чего ждать от "нового" карантинаВ Кабмине рассказали, чего ждать от "нового" карантина В Греции пациент скончался через 8 минут после вакцинации от коронавирусаВ Греции пациент скончался через 8 минут после вакцинации от коронавируса
Следующий материал

Последние новости

06:34
В Украине получили документы на регистрацию вакцины от COVID-19 компании Pfizer
06:24
Эти роскошные женские брюки клеш из 70-х будут повсюду весной и летом Фото Видео
05:23
Как стать лучше и понять свою ценность: психолог раскрыла упражнения
04:58
Скандал с порно во львовском вузе получил финал Видео
04:22
Как заказать справку о несудимости: все способы Видео
Реклама
04:03
В моде лиловые ногти и феерический маникюр розовый градиент Фото Видео
03:44
Арестович раскрыл детали возможной сделки с РФ по Донбассу Видео
03:04
Подробный лунный календарь на март 2021 года: оживление "вампиров" и воплощение мечты
02:35
Увиливает от антител: в Британии нашли еще один вирус-"мутант" Видео
02:04
Как убрать тяжести в желудке и подстегнуть пищеварение
01:32
В Минздраве назвали новые сроки старта вакцинации от COVID-19 в Украине Видео
01:20
Синоптики изменили прогноз погоды и назвали новую дату потепления Видео
00:59
В Украине расширили полномочия и.о. министров: Рада приняла решение Видео
00:41
Врач назвала опасные свойства граната Видео
00:37
Эксперт спрогнозировал, как долго Украина сможет протянуть без кредита МВФ Видео
00:19
День доброты - поздравления в прозе, стихи и картинки с Днем доброты
00:16
Появились новые подробности отравления школьниц в Боярке
16 февраля, вторник
23:48
ПСЖ и Ливерпуль легко обыграли Барселону и РБ Лейпциг Фото
23:45
В США обвинили Россию за обострение ситуации на Донбассе Видео
23:00
Что говорит цвет одежды о вашей личности Видео
Реклама
22:59
Облако из лавы и пепла: на Сицилии вновь проснулся знаменитый вулкан Видео
22:52
В Офисе президента после провальных переговоров с МВФ сделали новое заявление Видео
22:37
Трампу выдвинули очередное обвинение из-за штурма Капитолия Видео
22:11
У Байдена заявили о жесткой позиции США по Северному потоку-2 Видео
22:01
Ученые подсчитали, сколько людей болеет COVID-19 бессимптомно Видео
21:44
Лаконичная стрижка на длинные волосы из 90-х входит в моду на весну-лето Фото Видео
21:34
У Кравчука заявили, что в переговорах по Донбассу произошел важный поворот Видео
21:30
В НАБУ резко ответили Минздраву на обвинение о срыве поставок вакцин Видео
21:16
Гороскоп на 17 февраля для всех: скачок привлекательности и случайная прибыль Видео
21:13
Кулеба тонко уколол Лаврова за "широту русской души" Видео
21:01
Названо лучшее время для приема витаминов Видео
20:40
В Украину идет сильный снегопад и атакует холод Видео
20:27
"Нужно выжать максимум": в МИД Украины высказались о Минских переговорах Видео
20:19
Ученые узнали вкус электронной сигареты, который "убивает" легкие Видео
20:11
Известным российским артистам запретили въезд в Украину Видео
19:57
Зеленский "забанил" Шария в своем Facebook, блогер негодует Видео
19:52
У Кравчука нашли грубую ошибку в Минских соглашениях Видео
19:50
Нафтогаз увеличил свою долю на рынке газа за счет "рейдерства под прикрытием государства" – эксперт
19:40
Риана попозировала с голой грудью на фото Видео
19:27
Четыре привычки лжеца, которые раскрывают его истинную личность Видео
Реклама
19:22
Рада приравняла цифровые водительские права к бумажным Видео
19:16
Названы сроки повышения цен на проезд в маршрутках Киева Видео
19:10
Нафтогаз навязывает правительству единую базу потребителей газа, чтобы переманить самых "сладких" клиентов – эксперт
19:06
"Люблю смотреть, как тебя дерут": нардеп в Раде попался на секс-переписке
18:57
Эксперты рассказали, могут ли из-за подозрения Шарию закрыть его партию Видео
18:55
В СБУ рассказали, как Шарий помогал России "воевать" против Украины Видео
18:26
Школьницы из Боярки выполнили квест из TikTok и наглотались опасных таблеток
18:22
Электронная очередь в детский сад: как это работает и что надо знать Видео
18:20
Политолог рассказал, как спецслужбы подставляют Зеленского из-за подозрения Шарию Видео
17:36
Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Шария – экс-нардеп Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять