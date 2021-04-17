В Украине после прививки от коронавируса умер еще один человек

Во Львовской области скончался мужчина, которому укололи CoviShield.
В Украине после прививки от коронавируса COVID-19 препаратом из Индии под названием CoviShield умер еще один человек.
На Львовщине скончался мужчина, которому было 63 года, написал в Facebook глава Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий.
Чиновник добавил, что, по предварительным сведениям, у мужчины были проблемы с сердцем и сосудами, в частности – острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Мужчина получил прививку от коронавируса 15 апреля, а умер 16 числа.
"Случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации…", – подчеркнул глава ОГА.
Смерть мужчины рассматривают в Департаменте здравоохранения Львовской облгосадминистрации – вопросом занимается Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации.
Ранее после прививки от COVID-19 препаратом CoviShield умерли несколько человек – женщина-военный, провизор аптеки военного госпиталя и бывший первый заместитель главы Винницкой ОГА Александр Крученюк.
Причина смерти экс-чиновника – желудочное кровотечение, а военнослужащей – острая сердечно-сосудистая недостаточность. Предварительно известно, что провизор умер из-за острого мозгового инсульта.
Вакцинация от коронавируса в Украине – что нужно знать
- Украина получила первую партию вакцины 23 февраля, а вакцинация началась 24 числа. В первую очередь в нашей стране решили вакцинировать медиков и военных.
- По состоянию на 16 апреля в Украине вакцинированы более 445 тысяч человек. Только пяти украинцам укололи две дозы вакцины (уколы делают после перерыва), сообщили в Минздраве.
- CoviShield – это торговое название вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, и произведенной на территории Индии.