В Украине после прививки от коронавируса умер еще один человек

На Львовщине после прививки от COVID-19 умер 63-летний мужчина / Reuters

В Украине после прививки от коронавируса COVID-19 препаратом из Индии под названием CoviShield умер еще один человек.

На Львовщине скончался мужчина, которому было 63 года, написал в Facebook глава Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий.

Чиновник добавил, что, по предварительным сведениям, у мужчины были проблемы с сердцем и сосудами, в частности – острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Мужчина получил прививку от коронавируса 15 апреля, а умер 16 числа.

"Случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации…", – подчеркнул глава ОГА.

Смерть мужчины рассматривают в Департаменте здравоохранения Львовской облгосадминистрации – вопросом занимается Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации.

Ранее после прививки от COVID-19 препаратом CoviShield умерли несколько человек – женщина-военный, провизор аптеки военного госпиталя и бывший первый заместитель главы Винницкой ОГА Александр Крученюк.

Причина смерти экс-чиновника – желудочное кровотечение, а военнослужащей – острая сердечно-сосудистая недостаточность. Предварительно известно, что провизор умер из-за острого мозгового инсульта.

Вакцинация от коронавируса в Украине – что нужно знать