В Украине появился новый кандидат на вылет в красную зону

Красная зона карантина готовится поглотить еще одну область / Фото galka.if.ua

2 апреля Министерство здравоохранения обновило показатели заболеваемости COVID-19 по регионам. В шаге от красной зоны карантина оказалась Донецкая область: здесь два показателя по коронавирусу превышены уже несколько дней подряд.

Как свидетельствуют данные Минздрава, в Донецкой области участились случаи инфицирования: коэффициент выявления случаев составил 20,2% при норме 20%. Также тут растет уровень госпитализаций (61,6 при норме 60 на 100 тысяч).

На сегодня в красной зоне сейчас находится 11 регионов – это город Киев и следующие области:

Киевская,

Житомирская,

Закарпатская,

Николаевская,

Ивано-Франковская,

Львовская,

Сумская,

Одесская,

Черновицкая,

Черниговская.

Почти все оставшиеся регионы находятся в оранжевой зоне. Последним желтым регионом в Украине остается Херсонская область.

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