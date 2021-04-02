В Украине появился новый кандидат на вылет в красную зону

В одной из областей на востоке страны превышены сразу два показателя по COVID-19.
2 апреля Министерство здравоохранения обновило показатели заболеваемости COVID-19 по регионам. В шаге от красной зоны карантина оказалась Донецкая область: здесь два показателя по коронавирусу превышены уже несколько дней подряд.
Как свидетельствуют данные Минздрава, в Донецкой области участились случаи инфицирования: коэффициент выявления случаев составил 20,2% при норме 20%. Также тут растет уровень госпитализаций (61,6 при норме 60 на 100 тысяч).
На сегодня в красной зоне сейчас находится 11 регионов – это город Киев и следующие области:
- Киевская,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Николаевская,
- Ивано-Франковская,
- Львовская,
- Сумская,
- Одесская,
- Черновицкая,
- Черниговская.
Почти все оставшиеся регионы находятся в оранжевой зоне. Последним желтым регионом в Украине остается Херсонская область.
Карантин в Украине: новости
- Коронавирус установил два новых антирекорда. За минувшие сутки COVID-19 выявили у 19 893 жителей страны - это самое большое число диагнозов с начала эпидемии. Госпитализированы 5 040 человек; летальных случаев - 433 (наибольшее число жертв с начала эпидемии); выздоровели - 10 287 человек.
- Ранее Главред писал о том, почему жесткий карантин в Украине на Пасху и майские неизбежен. С учетом того, какие штаммы коронавируса циркулируют в нашей стране, карантин в городах могут продлить до майских праздников.
- Украину атаковали два новых штамма COVID-19. "Южноафриканский" и "британский" штаммы коронавируса более агрессивны и заразны.
"Красная" зона карантина
Министерство здравоохранения опубликовало разъяснения о том, какими будут четыре зоны, на которые в зависимости от эпидемической ситуации разделят регионы Украины по уровню опасности распространения коронавируса.
Для определения зон учитывают 4 показателя: загруженность коек в больницах, среднее количество тестирований в регионе, выявление новых случаев и динамика роста новых случаев инфицирования.
В "Красной" зоне карантина запрещены:
- работа общественного транспорта;
- посещение образовательных учреждений;
- работа ТРЦ, кафе и ресторанов.
- плановая госпитализация (кроме помощи роженицам и беременным, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи);
- работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
- прием новых смен в детских лагерях;
- не более одного человека на 20 кв. м и не более 100 человек на массовых мероприятиях;