В Украине продают фальшивые паспорта вакцинации: стали известны детали нелегального бизнеса

В Украине торгуют паспортами вакцинации / Униан

В Украине появился новый нелегальный бизнес - подделка паспортов вакцинации для выезда в Евросоюз, заявил бывший министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Я слышал о такой практике. Здесь существует два аспекта. Первое - это уголовное преступление. То есть, это подделка соответствующего типа документов, за которое точно предусмотрено уголовное наказание. Если такое преступление совершается, то его нужно раскрывать и наказывать виновных, чтобы другим было неповадно. Правоохранительным органам для того, чтобы вскрыть данный факт, необходимы желание и несколько дней работы", - рассказал он изданию Strana.

По его данным, в торговле псевдопаспортами замешаны медицинские работники, которые просто "выливают" препарат, чтобы внести дозы вакцины в ковид-сертификат как использованные.

"Второй аспект - непосредственно люди, которые идут на это. Соответственно, человека кто-то регистрирует, как получившего первую и вторую дозу, а этот неиспользованный препарат нужно куда-то деть. Логика подсказывает, что его выливают, а человек платит деньги за то, чтобы потенциально полежать под аппаратом ИВЛ. Я хочу напомнить, что COVID-19 – это не ОРВИ, это болезнь, которая приводит к смерти и инвалидизации, а люди, которые ее побеждают, очень часто страдают пост-ковидным синдромом. После такой псевдовакцинации потребителю этих услуг точно нужно обращаться к психиатру", - подытожил Степанов.

В Украине с начала прививочной кампании привиты 2 539 636 человек, из них получили 1 дозу - 2 539 634 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 360 256 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 899 890 прививок.

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