В Украине растет число подозрений на заражение штаммом "Дельта" - Минздрав

Кузин не назвал точное количество инфицированных / УНИАН

Уже в ближайшее время в Украине может стремительно увеличиться количество инфицированных новым индийским штаммом коронавируса "Дельта". Количество подозрений на этот вид инфекции в стране растет.

Об этом в эфире "Украина 24" в субботу, 10 июля, заявил главный санврач страны Игорь Кузин.

"Скорее всего, на следующей неделе мы уже получим финальное подтверждение о новых образцах, там уже есть подозрения на "Дельту". Поэтому, скорее всего, цифры будут обновляться в сторону возростания", - подчеркнул Кузин.

Дельта в Украине: что об этом известно

На сегодняшний день по официальным данным Министерства здравоохранения в Украине зафиксировано два случая инфицирования индийским штаммом коронавируса "Дельта". Эпидемиологи предупреждают, что "Дельта" втрое заразнее, чем другие штаммы коронавирусной инфекции.

Для предотвращения распространения "Дельты" в Украине, власти ввели обязательное тестирование на коронавирус для въезжающих из России, Индии, Британии и Португалии.

Реклама

А 2 июля в Украине снова стартовал карантин.

Кроме этого, заслуженый врач-эпидемиолог страны Людмила Мухарская заявила, что "Дельту" в Украину могут привести сами ее граждане, которые отдыхают в других странах мира. В частности, по ее словам, вспышка данного штамма ожидается в конце июля, или по окончанию летних отпусков.

Кроме этого, ранее стало известно, что вакцины Pfizer и AstraZeneca защищают в том числе и от штамма коронавируса Дельта, но их эффективность несколько снижается.