В Украине растет суточное число новых заражений коронавирусом

Зафиксировано 158 летальных случаев в результате COVID-19.
В Украине за прошедшие сутки коронавирусная болезнь COVID-19 выявлена у 2205 человек.
Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения, среди них 104 ребенка и 85 медиков.
Сообщается, что за сутки с коронавирусом было госпитализировано 1262 человек.
При этом в Украине зафиксировано 158 летальных случаев в результате COVID-19.
Кроме того, выздоровели после коронавируса 9405 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано:
- Киев (473);
- Киевская область (178);
- Харьковская область (139);
- Запорожская область (124);
- Донецкая область (112).
Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 2 206 836 человек, 50 857 пациентов скончались, 2 062 572 человека выздоровели.
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Коронавирус в Украине:
- Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в Украину идет новый опасный штамм коронавируса, который активно "бурлит" в Индии и Турции.
- Летом в Украине ожидается существенное снижение заболеваемости коронавирусом вплоть до осеннего периода. При этом ситуация с вакцинацией в стране улучшается, заявил иммунолог, глава Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Федор Лапий.
- Известный украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская предупредила о всемирной катастрофе из-за новой атаки коронавируса. По ее словам, существует еще одна группа коронавирусов, которые до сих пор не циркулируют.
Автор: Алексей Тычина