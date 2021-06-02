В Украине растет суточное число новых заражений коронавирусом

Коронавирусом заразились более 2200 человек / УНИАН

В Украине за прошедшие сутки коронавирусная болезнь COVID-19 выявлена у 2205 человек.

Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения, среди них 104 ребенка и 85 медиков.

Сообщается, что за сутки с коронавирусом было госпитализировано 1262 человек.

При этом в Украине зафиксировано 158 летальных случаев в результате COVID-19.

Кроме того, выздоровели после коронавируса 9405 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано:

Киев (473);

Киевская область (178);

Харьковская область (139);

Запорожская область (124);

Донецкая область (112).

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 2 206 836 человек, 50 857 пациентов скончались, 2 062 572 человека выздоровели.

Читайте такжеНовая вспышка COVID-19 в Украине: эксперт назвал неожиданные сроки

Коронавирус в Украине: