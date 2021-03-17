В Украине растянули интервал между дозами вакцины CoviShield - Ляшко

Ляшко заявил, что в Украине растянули интервал между дозами вакцины CoviShield / УНИАН

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что интервал между прививками вакциной от коронавируса CoviShield (индийское торговое название вакцины Oxford-AstraZeneca) увеличили до 90 дней. Ранее вторую дозу вакцины можно было вводить через 28 дней.

"По рекомендациям Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Министерство здравоохранения увеличило интервал между прививками иммунобиологическим препаратом CoviShield с 28 дней до 90 дней", - сказал Ляшко в комментарии РБК-Украина.

Обсуждения целесообразности увеличения срока начались после того, как 6 марта 2021 года в журнале The Lancet была обнародована информация относительно эффективности однодозной схемы вакцинации с введением второй, ревакцинальной дозы, через 12 недель.

По словам главного санитарного врача, при анализе данных клинических исследований эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составила 76,0% с 22 по 90 день, и уровень антител сохранялся в течение этого периода с минимальным снижением.

Поддерживая стратегию иммунизации с большим интервалом, эффективность вакцины была значительно выше - 81,3% после двух стандартных доз, вводимых с интервалом 12 недель или дольше.

По результатам этой публикации интервалы между первой и второй дозой увеличить до 12 недель рекомендовали своим Министерствам также и НТГЭИ Канады, Германии, Франции.

"Учитывая позицию НТГЭИ и результаты международных исследований оперативным штабом Минздрава было принято решение, что для достижения максимального уровня иммунной защиты вакцины от Oxford/AstraZeneca (ChAdOx1 nCov-19 Согопа Virus (рекомбінована)), производства Serum Institute of India и SK Bioscience, целесообразно увеличить начальный интервал между дозами",- сказал Ляшко.

Сколько людей в Украине получили прививку

16 марта один человек в Украине получил вторую дозу вакцины CoviShield для полноценной прививки против COVID-19, кроме того первую дозу получили еще 9 839 человек, сказано в сообщении Коронавірус_інфо в Telegram.

С начала кампании, то есть с 24 февраля по 16 марта, в Украине против коронавируса привито 71 923 человека, из них 1 дозу получили 71 922 человека, завершил вакцинацию (получил 2 дозы) 1 человек.

Во вторник наибольшее количество привитых зафиксировано в Киеве (840 прививок), наименьшее – на Волыни (130).

За весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (6 284 прививки), наименьшее – в Житомирской области (1 441 прививка).

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