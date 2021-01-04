Статистика коронавируса в Украине: врач назвал тревожный момент

Статистика коронавируса в Украине искусственно занижается / Reuters

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что в Украине искусственно занижается статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19, а медицинские работники под разными предлогами не направляют население на тестирование.

"Если мы посмотрим официальную статистику на сегодняшний день, то она немного алогична в том смысле, что из всего количества тестируемых у нас получается 30-35% позитивных результатов. Это огромное количество. По данным ВОЗ, ситуация по инфекционным заболеваниям считается управляемой, когда уровень положительных тестов не превышает 5% от общего количества. А у нас – 30-35%", - говорит эпидемиолог.

По словам врача, "или в Украине отсутствует система эпиднадзора, или нам занижают эти данные".

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"Я вам скажу, что есть такое негласное указание, которое наблюдается на региональном уровне – чтобы медсотрудники не направляли население на тестирование. Уровень госпитализации тяжелых форм COVID-19 на сегодня же не падает, это касается тех населенных пунктов, даже областных центров, где концентрация населения ниже, чем в городах- миллионниках. А снижение уровня заболеваемости в городах-миллионниках – я считаю, что это искусственное занижение идет, потому что общение людей высокое, и предпосылок к снижению заболеваемости COVID-19 пока нет", - заявил Александрин, передает Украина 24.

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