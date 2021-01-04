Статистика коронавируса в Украине: врач назвал тревожный момент

По словам врача, "или в Украине отсутствует система эпиднадзора, или нам занижают эти данные".
Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что в Украине искусственно занижается статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19, а медицинские работники под разными предлогами не направляют население на тестирование.
"Если мы посмотрим официальную статистику на сегодняшний день, то она немного алогична в том смысле, что из всего количества тестируемых у нас получается 30-35% позитивных результатов. Это огромное количество. По данным ВОЗ, ситуация по инфекционным заболеваниям считается управляемой, когда уровень положительных тестов не превышает 5% от общего количества. А у нас – 30-35%", - говорит эпидемиолог.
По словам врача, "или в Украине отсутствует система эпиднадзора, или нам занижают эти данные".
Читайте такжеЛокдаун в Украине перенесут – СМИ узнали сроки
"Я вам скажу, что есть такое негласное указание, которое наблюдается на региональном уровне – чтобы медсотрудники не направляли население на тестирование. Уровень госпитализации тяжелых форм COVID-19 на сегодня же не падает, это касается тех населенных пунктов, даже областных центров, где концентрация населения ниже, чем в городах- миллионниках. А снижение уровня заболеваемости в городах-миллионниках – я считаю, что это искусственное занижение идет, потому что общение людей высокое, и предпосылок к снижению заболеваемости COVID-19 пока нет", - заявил Александрин, передает Украина 24.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- По состоянию на утро понедельника, 4 января, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 078 251.
- Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 18 927 человек. За сутки умерли еще 73 пациента.
- Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.