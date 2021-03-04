В Украине резко подскочило число больных COVID-19

За минувшие 24 часа в Украине выявлены 10 057 новых случаев коронавирусной болезни.
По состоянию на утро четверга, 4 марта, в Украине резко подскочило число выявленных больных коронавирусом за сутки.
Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook, за минувшие 24 часа выявлены 10 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 611 детей и 388 медработников.
Также минувшие сутки госпитализирован 3271 человек; летальных случаев – 194; выздоровели 4837 украинцев.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 1 374 762 человека;
- выздоровели – 1 186 873 украинца;
- летальных случаев – 26 591;
- проведено ПЦР-тестов – 7 021 993.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.
Читайте такжеГолубовская предупредила о смертоносной и непредсказуемой волне COVID-19
Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:
- В Украине официально подтвердили два случая заражения британским штаммом коронавируса. Его выявили у двух больных из Ивано-Франковска. Оба пациента находятся под наблюдением медиков.
- В Украине за последние несколько дней выросло число летальных случаев среди пациентов, зараженных коронавирусом. Как сообщает Национальная академия наук Украины, рост смертности от COVID-19 не связан с задержками опубликования данных о коронавирусе.
- 24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине. Черкасский врач-реаниматолог Евгений Горенко стал первым украинцем, который получил прививку против коронавируса SARS-CoV-2.