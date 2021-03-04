В Украине резко подскочило число больных COVID-19

Коронавирус в Украине активизировался / Фото Reuters

По состоянию на утро четверга, 4 марта, в Украине резко подскочило число выявленных больных коронавирусом за сутки.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook, за минувшие 24 часа выявлены 10 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 611 детей и 388 медработников.

Также минувшие сутки госпитализирован 3271 человек; летальных случаев – 194; выздоровели 4837 украинцев.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 1 374 762 человека;

выздоровели – 1 186 873 украинца;

летальных случаев – 26 591;

проведено ПЦР-тестов – 7 021 993.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 4 марта / facebook.com/maksym.stepanov.official

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