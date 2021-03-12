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В Украине зафиксирован максимум больных COVID-19 за сутки с начала года

12 марта 2021, 08:20
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В тройку лидеров по числу новых зараженных попали Житомирская и Винницкая области, а также город Киев.

Коронавирус
Коронавирус снова атакует Украину/ Reuters

В Украине резко возросло число обнаруженных зараженных коронавирусом за сутки. По состоянию на утро 12 марта поставили 12 946 диагнозов COVID-19.

Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, заболели 649 детей и 450 медработников.

За минувшие сутки госпитализированы 3843 человека; летальных случаев - 230; выздоровели 4630 человек; осуществлено тестирований за сутки - 100 718.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940) областях, г. Киев (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 1 438 468 человек;
  • выздоровели - 1 214 876 человек;
  • летальных случаев - 27 915;
  • проведено ПЦР-тестов - 7 282 107.
Коронавирус в Украине сегодня - статистика 12 марта / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям за сутки

  • г. Киев - 896 случаев;
  • Винницкая область - 940 случаев;
  • Волынская область - 272 случая;
  • Днепропетровская область - 665 случаев;
  • Донецкая область - 499 случаев;
  • Житомирская область - 1310 случаев;
  • Закарпатская - 568 случаев;
  • Запорожская область - 272 случая;
  • Ивано-Франковская область - 695 случаев;
  • Киевская область - 697 случаев;
  • Кировоградская область - 78 случаев;
  • Луганская область - 111 случаев;
  • Львовская область - 704 случая;
  • Николаевская область - 358 случаев;
  • Одесская область - 757 случаев;
  • Полтавская область - 304 случая;
  • Ровенская область - 269 случаев;
  • Сумская область - 431 случай;
  • Тернопольская область - 566 случаев;
  • Харьковская область - 688 случаев;
  • Херсонская область - 87 случаев;
  • Хмельницкая область - 491 случай;
  • Черкасская область - 338 случаев;
  • Черновицкая область - 658 случаев;
  • Черниговская область - 292 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • По состоянию на утро 11 марта за сутки в Украине выявили 9084 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализированы 4250 человек; летальных случаев - 262; выздоровели 5330 человек.
  • Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.
  • Врач и ученый из Института биохимии Национальной академии наук Украины Украины Владимир Галицкий предупредил, что в Украине началась новая волна коронавируса – она будет значительно более стремительной, чем осенняя, и может стать национальной катастрофой.
  • По его словам, суточный прирост новых подтвержденных случаев коронавируса может достичь отметки в 40 тыс., а число летальных случаев - 1 тыс.

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