В Украине зафиксирован максимум больных COVID-19 за сутки с начала года

Коронавирус снова атакует Украину/ Reuters

В Украине резко возросло число обнаруженных зараженных коронавирусом за сутки. По состоянию на утро 12 марта поставили 12 946 диагнозов COVID-19.

Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, заболели 649 детей и 450 медработников.

За минувшие сутки госпитализированы 3843 человека; летальных случаев - 230; выздоровели 4630 человек; осуществлено тестирований за сутки - 100 718.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940) областях, г. Киев (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 438 468 человек;

выздоровели - 1 214 876 человек;

летальных случаев - 27 915;

проведено ПЦР-тестов - 7 282 107.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 12 марта / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям за сутки

г. Киев - 896 случаев;

Винницкая область - 940 случаев;

Волынская область - 272 случая;

Днепропетровская область - 665 случаев;

Донецкая область - 499 случаев;

Житомирская область - 1310 случаев;

Закарпатская - 568 случаев;

Запорожская область - 272 случая;

Ивано-Франковская область - 695 случаев;

Киевская область - 697 случаев;

Кировоградская область - 78 случаев;

Луганская область - 111 случаев;

Львовская область - 704 случая;

Николаевская область - 358 случаев;

Одесская область - 757 случаев;

Полтавская область - 304 случая;

Ровенская область - 269 случаев;

Сумская область - 431 случай;

Тернопольская область - 566 случаев;

Харьковская область - 688 случаев;

Херсонская область - 87 случаев;

Хмельницкая область - 491 случай;

Черкасская область - 338 случаев;

Черновицкая область - 658 случаев;

Черниговская область - 292 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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