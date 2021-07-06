В Украине резко подскочило число новых COVID-диагнозов за сутки

Побороли коронавирус за сутки больше тысячи украинцев / УНИАН

По состоянию на утро вторника, 6 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 541 жителя страны. В том числе заболели 26 детей и 11 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 266 человек; летальных случаев - 20, выздоровели - 1 086 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (197), Одесской (52), Киевской (37), Луганской (25) и Днепропетровской (24) областях.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 6 июля 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 238 364 человека;

выздоровели - 2 172 687 человек;

летальных исходов - 52 504;

проведено ПЦР-тестов - 10 945 216.

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