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В Украине резко подскочило число новых COVID-диагнозов за сутки

6 июля 2021, 08:17
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Коронавирус в Украине выявили у 541 человека, сутками ранее было вдвое меньше больных. Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве.

коронавирус,Киев
Побороли коронавирус за сутки больше тысячи украинцев / УНИАН

По состоянию на утро вторника, 6 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 541 жителя страны. В том числе заболели 26 детей и 11 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 266 человек; летальных случаев - 20, выздоровели - 1 086 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (197), Одесской (52), Киевской (37), Луганской (25) и Днепропетровской (24) областях.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 6 июля 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 238 364 человека;
  • выздоровели - 2 172 687 человек;
  • летальных исходов - 52 504;
  • проведено ПЦР-тестов - 10 945 216.

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • Украинцы должны готовиться к осенней волне заболеваемости COVID, заявил главный санврач страны Игорь Кузин. По его словам, того количества вакцин, которые у нас есть, банально не хватит для формирования коллективного иммунитета.
  • По его словам, осенняя волна может быть вызвана, как распространением болезни среди невакцинированных или непереболевших граждан, так и тем, что мутировавшие штаммы, особенно "Дельта", распространяются быстрее.
  • Венгрия с прошлой пятницы начала кампанию по вакцинации иностранцев, которые проживают на приграничной территории в соседних странах. К ним относятся и украинцы, которые живут на Закарпатье.
  • Инфекционист Татьяна Логинова рассказала, что вакцина от коронавируса Janssen (Johnson&Johnson), которую зарегистрировало Министерство здравоохранения Украины, не требует повторной прививки.
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