В Украине резко расширилась оранжевая зона карантина

Еще вчера "оранжевыми" были всего десять областей Украины. Сегодня картина кардинально изменилась и в этой зоне добавилось еще шесть регионов.
Коронавирус в Украине в последнее время активизировался. По состоянию на среду, 17 марта, значительно расширилась "оранжевая зона" карантина - теперь в нее входят 16 областей и Киев.
По информации Министерства здравоохранения, еще вчера "оранжевыми" были всего десять областей Украины. На сегодня в "оранжевой зоне" оказались Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.
Что касается "красной зоны", то там по-прежнему остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
Норма госпитализации в не более 60 случаев на 100 тысяч населения превышена:
- Винницкая область - 136,5
- Ивано-Франковская область - 133,1
- Житомирская область - 111,9
- Черновицкая область - 99,4
- Николаевская область - 99,1
- Закарпатская область - 98,3
- Киев - 90,3
- Хмельницкая область - 87,0
- Киевская - 65,3
- Одесская - 62,3
Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:
- Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.
- Верховной Раде, Кабмину или СНБО следует провести срочное заседание с целью подготовки специального плана действий на случай запуска нового жесткого карантина в Украине. Локдаун становится все более вероятным – Украина уже находится среди лидеров европейских стран по распространению коронавирусной инфекции, заявила вице-спикер ВР Елена Кондратюк.
- Уже к концу недели правительство может принять решение о введении жестких карантинных ограничений, заявил известный врач-инфекционист Федор Лапий. Медик отметил, что в Украине возросла госпитализация пациентов с коронавирусом и необходимо вводить локдаун, чтобы уменьшить количество заражений и нагрузку на медицинскую систему.
Автор: Адриана Бубновская