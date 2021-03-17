В Украине резко расширилась оранжевая зона карантина / УНИАН

Коронавирус в Украине в последнее время активизировался. По состоянию на среду, 17 марта, значительно расширилась "оранжевая зона" карантина - теперь в нее входят 16 областей и Киев.

По информации Министерства здравоохранения, еще вчера "оранжевыми" были всего десять областей Украины. На сегодня в "оранжевой зоне" оказались Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Что касается "красной зоны", то там по-прежнему остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Норма госпитализации в не более 60 случаев на 100 тысяч населения превышена:

Винницкая область - 136,5

Ивано-Франковская область - 133,1

Житомирская область - 111,9

Черновицкая область - 99,4

Николаевская область - 99,1

Закарпатская область - 98,3

Киев - 90,3

Хмельницкая область - 87,0

Киевская - 65,3

Одесская - 62,3

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