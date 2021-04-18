В Украине резко уменьшилось число больных коронавирусом

В нашей стране в субботу нашли намного меньше больных коронавирусом, чем в пятницу / Reuters

В субботу, 17 апреля, коронавирус в Украине COVID-19 нашли у 10 282 человек, скончались 250 заболевших, а выздоровели 6 523 пациента.

За сутки с коронавирусом госпитализированы 4 274 человека, сообщает Коронавірус_інфо в Telegram.

По его данным, вчера сделали 60 380 тестов на коронавирус.

Больше всего заболевших нашли в Харьковской (1 590), Днепропетровской (1 114) и Киевской (597) областях.

Коронавирус – статистика на 18 апреля 2021 года:

Всего сделали 8 942 671 тест;

Общее число заболевших – 1 946 510 человек;

Общее число выздоровевших – 1 482 079 человек;

Общее число жертв – 39 786 человек.

Коронавирус в Киеве 17 апреля нашли у 480 человек.

Напомним, 16 апреля в Украине COVID-19 диагностировали у 14 984 человек, попали в больницы 4 100 заболевших, умерли 440 пациентов, а побороли заболевание – 9 736.

Было сделано 105 215 тестов. Больше всего инфицированных нашли в Киеве (1 112), а также в двух областях – в Харьковской (1 386) и Днепропетровской (1 386).

Пандемия коронавируса началась в марте 2020 года. В Украине из-за вируса с 12 марта прошлого года начал действовать карантин.