Число жертв коронавируса в Украине достигло новой "красной линии"

За сутки коронавирус выявили у 6 506 жителей страны / Reuters

По состоянию на утро понедельника, 19 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 6 506 жителей страны. В том числе заболели 253 ребенка и 98 медработников.

За минувшие 24 часа госпитализированы 2 387 человек; летальных случаев - 214, выздоровели 5 598 человек. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и г. Киев (447).

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 19 апреля / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 1 953 016 человек;

выздоровели - 1 487 677 человек;

летальных исходов - 40 000;

проведено ПЦР-тестов - 8 958 482.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

1 453 человека привиты против COVID-19 за сутки 18 апреля 2021 в Украине.

450 647 человек привиты с начала прививочной кампании. Получили 1 дозу вакцины 450 645 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

г. Киев - 447 случаев / 0 прививок;

Винницкая область - 122 случая / 60 прививок;

Волынская область - 214 случаев / 160 прививок;

Днепропетровская область - 761 случай / 15 прививок;

Донецкая область - 377 случаев / 79 прививок;

Житомирская область - 267 случаев / 17 прививок;

Закарпатская - 48 случаев / 10 прививок;

Запорожская область - 90 случаев / 42 прививки;

Ивано-Франковская область - 48 случаев / 20 прививок;

Киевская область - 428 случаев / 216 прививок;

Кировоградская область - 164 случая / 0 прививок;

Луганская область - 47 случаев / 0 прививок;

Львовская область - 490 случаев / 169 прививок;

Николаевская область - 461 случай / 10 прививок;

Одесская область - 372 случая / 65 прививок;

Полтавская область - 164 случая / 59 прививок;

Ровенская область - 150 случаев / 40 прививок;

Сумская область - 205 случаев / 40 прививок;

Тернопольская область - 219 случаев / 50 прививок;

Харьковская область - 622 случая / 345 прививок;

Херсонская область - 103 случая / 0 прививок;

Хмельницкая область - 100 случаев / 0 прививок;

Черкасская область - 273 случая / 26 прививок;

Черновицкая область - 139 случаев / 30 прививок;

Черниговская область - 195 случаев / 0 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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