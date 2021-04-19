Число жертв коронавируса в Украине достигло новой "красной линии"

За минувшие сутки умерли 214 человек, всего с начала эпидемии - 40 тысяч летальных случаев.
По состоянию на утро понедельника, 19 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 6 506 жителей страны. В том числе заболели 253 ребенка и 98 медработников.
За минувшие 24 часа госпитализированы 2 387 человек; летальных случаев - 214, выздоровели 5 598 человек. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и г. Киев (447).
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 1 953 016 человек;
- выздоровели - 1 487 677 человек;
- летальных исходов - 40 000;
- проведено ПЦР-тестов - 8 958 482.
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
1 453 человека привиты против COVID-19 за сутки 18 апреля 2021 в Украине.
450 647 человек привиты с начала прививочной кампании. Получили 1 дозу вакцины 450 645 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).
Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 447 случаев / 0 прививок;
- Винницкая область - 122 случая / 60 прививок;
- Волынская область - 214 случаев / 160 прививок;
- Днепропетровская область - 761 случай / 15 прививок;
- Донецкая область - 377 случаев / 79 прививок;
- Житомирская область - 267 случаев / 17 прививок;
- Закарпатская - 48 случаев / 10 прививок;
- Запорожская область - 90 случаев / 42 прививки;
- Ивано-Франковская область - 48 случаев / 20 прививок;
- Киевская область - 428 случаев / 216 прививок;
- Кировоградская область - 164 случая / 0 прививок;
- Луганская область - 47 случаев / 0 прививок;
- Львовская область - 490 случаев / 169 прививок;
- Николаевская область - 461 случай / 10 прививок;
- Одесская область - 372 случая / 65 прививок;
- Полтавская область - 164 случая / 59 прививок;
- Ровенская область - 150 случаев / 40 прививок;
- Сумская область - 205 случаев / 40 прививок;
- Тернопольская область - 219 случаев / 50 прививок;
- Харьковская область - 622 случая / 345 прививок;
- Херсонская область - 103 случая / 0 прививок;
- Хмельницкая область - 100 случаев / 0 прививок;
- Черкасская область - 273 случая / 26 прививок;
- Черновицкая область - 139 случаев / 30 прививок;
- Черниговская область - 195 случаев / 0 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вышла на пик третьей волны коронавируса. По его словам, постепенно ситуация начинает стабилизироваться, уровень госпитализаций снизился.
- Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине и госпитализациями стабилизировалась. Украина выходит на плато.
- В воскресенье, 18 апреля, в Украине стартовала вакцинация препаратом от коронавируса Pfizer.
- Минздрав назвал условие вакцинации от COVID-19 в Украине всех желающих.