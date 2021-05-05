В Украине резко упало число новых диагнозов COVID-19

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Харьковской, Донецкой и Одесской областях.
По состоянию на утро среды, 5 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2576 жителей страны. В том числе заболели 103 ребенка и 30 медработников.
За минувшие 24 часа госпитализирован 1 671 человек; летальных случаев - 161, выздоровели 7 728 человек, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 090 986 человек;
- выздоровели - 1 697 358 человек;
- летальных исходов - 45 077;
- проведено ПЦР-тестов - 9 518 164.
Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 5 мая
За последние сутки в Киеве выявили 143 случая заражения коронавирусом, умерли 16 человек, выздоровели - 38.
Всего в Киеве заболел 196 735 человек, умерли - 4 697, вылечились - 124 611.
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
3 425 человек привиты против COVID-19 за сутки 4 мая 2021 в Украине.
759 434 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 759 432 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 303 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 143 случая / 57 прививок;
- Винницкая область - 31 случай / 61 прививки;
- Волынская область - 102 случая / 41 прививки;
- Днепропетровская область - 213 случаев / 879 прививок;
- Донецкая область - 287 случаев / 182 прививки;
- Житомирская область - 16 случаев / 61 прививки;
- Закарпатская - 13 случаев / 76 прививок;
- Запорожская область - 85 случаев / 20 прививок;
- Ивано-Франковская область - 13 случаев / 62 прививки;
- Киевская область - 73 случая / 355 прививок;
- Кировоградская область - 42 случая / 60 прививок;
- Луганская область - 58 случаев / 154 прививки;
- Львовская область - 48 случаев / 0 прививок;
- Николаевская область - 111 случаев / 289 прививок;
- Одесская область - 216 случаев / 100 прививок;
- Полтавская область - 106 случаев / 23 прививки;
- Ровенская область - 68 случаев / 120 прививок;
- Сумская область - 52 случая / 25 прививок;
- Тернопольская область - 70 случаев / 60 прививок;
- Харьковская область - 405 случаев / 384 прививки;
- Херсонская область - 25 случаев / 160 прививок;
- Хмельницкая область - 136 случаев / 0 прививок;
- Черкасская область - 177 случаев / 86 прививок;
- Черновицкая область - 62 случая / 40 прививок;
- Черниговская область - 24 случая / 130 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Коронавирус в Украине - последние новости:
- Ситуация с коронавирусом в Житомирской области улучшилась, поэтому с 5 мая регион выходит из красной зоны карантина.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в четырех областях Украины, которые находятся в красной зоне карантина, наблюдается улучшение ситуации с коронавирусом. В ближайшие дни они смогут ослабить ограничения и выйти из этой зоны.
- В то же время в Черкасской области наблюдаются негативные тенденции в ситуации с распространением коронавируса COVID-19 – в регионе некоторые показатели превышают норму, поэтому он может пополнить красную зону карантина.
- Осенью Украину ждет новый штамм коронавируса – COVID-21. Коллективный иммунитет, который сформируется в обществе к COVID-19, не будет действовать против него.
- Врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита считает, что "индийский" штамм коронавируса может представлять для нашей страны большую опасность. По его словам, количество больных в случае его попадания из-за границы будет расти.