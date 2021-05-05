В Украине резко упало число новых диагнозов COVID-19

За минувшие 24 часа госпитализирован с коронавирусом 1 671 человек / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 5 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2576 жителей страны. В том числе заболели 103 ребенка и 30 медработников.

За минувшие 24 часа госпитализирован 1 671 человек; летальных случаев - 161, выздоровели 7 728 человек, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 5 мая / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 090 986 человек;

выздоровели - 1 697 358 человек;

летальных исходов - 45 077;

проведено ПЦР-тестов - 9 518 164.

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 5 мая

За последние сутки в Киеве выявили 143 случая заражения коронавирусом, умерли 16 человек, выздоровели - 38.

Всего в Киеве заболел 196 735 человек, умерли - 4 697, вылечились - 124 611.

Коронавирус в Киеве - статистика 5 мая / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

3 425 человек привиты против COVID-19 за сутки 4 мая 2021 в Украине.

759 434 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 759 432 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 303 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

г. Киев - 143 случая / 57 прививок;

Винницкая область - 31 случай / 61 прививки;

Волынская область - 102 случая / 41 прививки;

Днепропетровская область - 213 случаев / 879 прививок;

Донецкая область - 287 случаев / 182 прививки;

Житомирская область - 16 случаев / 61 прививки;

Закарпатская - 13 случаев / 76 прививок;

Запорожская область - 85 случаев / 20 прививок;

Ивано-Франковская область - 13 случаев / 62 прививки;

Киевская область - 73 случая / 355 прививок;

Кировоградская область - 42 случая / 60 прививок;

Луганская область - 58 случаев / 154 прививки;

Львовская область - 48 случаев / 0 прививок;

Николаевская область - 111 случаев / 289 прививок;

Одесская область - 216 случаев / 100 прививок;

Полтавская область - 106 случаев / 23 прививки;

Ровенская область - 68 случаев / 120 прививок;

Сумская область - 52 случая / 25 прививок;

Тернопольская область - 70 случаев / 60 прививок;

Харьковская область - 405 случаев / 384 прививки;

Херсонская область - 25 случаев / 160 прививок;

Хмельницкая область - 136 случаев / 0 прививок;

Черкасская область - 177 случаев / 86 прививок;

Черновицкая область - 62 случая / 40 прививок;

Черниговская область - 24 случая / 130 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Читайте такжеЭпидемиолог предупредил о резком росте заболеваемости COVID-19

Коронавирус в Украине - последние новости: