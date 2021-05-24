В Украине резко упало число жертв и новых зараженных COVID-19

За воскресенье в Украине поставили около тысячи диагнозов "коронавирус". Больше всего их в Днепропетровской и Николаевской областях, а также в Киеве.
По состоянию на утро понедельника, 24 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 334 жителей страны. В том числе заболели 86 детей и 21 медработник.
За минувшие 24 часа госпитализированы 1 019 человек; летальных случаев - 68, выздоровели 6 999 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Днепропетровской (190), Николаевской (151), г. Киев (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 183 855 человек;
- выздоровели - 1 957 560 человек;
- летальных исходов - 49 436;
- проведено ПЦР-тестов - 10 022 457.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- В Украине ситуация с коронавирусом хотя и улучшилась, но ожидать долгосрочного снижения количества заболеваний COVID-19 не стоит, несмотря на наступление летнего сезона и школьных каникул. Как заявил врач-анестезиолог Борис Брыль, причина в низком уровне вакцинации от коронавируса.
- Украину ждут еще несколько волн роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Причина в том, что в страну будут попадать новые мутации COVID-19. Такое мнение озвучил семейный врач, врач-инфекционист Виктор Петров. По его словам, нужно срочно ускорить вакцинацию от коронавируса.
- Тем временем специалисты Всемирной организации здравоохранения заявили, что возможность появления новых штаммов COVID-19 сложно прогнозировать.
Автор: Анна Багрий