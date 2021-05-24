В Украине резко упало число жертв и новых зараженных COVID-19

Выздоровели от коронавируса за сутки 6 999 человек / Фото Reuters

По состоянию на утро понедельника, 24 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у​​ 1 334 жителей страны. В том числе заболели 86 детей и 21 медработник.

За минувшие 24 часа госпитализированы 1 019 человек; летальных случаев - 68, выздоровели 6 999 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Днепропетровской (190), Николаевской (151), г. Киев (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 24 мая / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 183 855 человек;

выздоровели - 1 957 560 человек;

летальных исходов - 49 436;

проведено ПЦР-тестов - 10 022 457.

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