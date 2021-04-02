В Украине резко увеличилось количество вызов скорых

В Украине увеличилась загрузка скорых / УНИАН

В Украине существенно увеличилась загрузка скорых из-за роста количества случаев коронавируса, до этого этот показатель был на уровне 25 тысяч.

Рост числа пациентов с осложнениями COVID-19 привел к резкому росту нагрузки на систему экстренной медицинской помощи, рассказал руководитель экспертной группы по вопросам оказания экстренной медицинской помощи департамента медуслуг Минздрава Александр Данилюк, пишет МОЗ.

1 апреля Минздрав зафиксировал самую большое в истории суточное количество вызовов "скорой" – 35 705. По этим обращениям было 16 823 выезда бригад экстренной медицинской помощи, проведено 5 025 госпитализаций.

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"Похожая ситуация была в ноябре – начале декабря 2020 года, но сейчас она гораздо хуже", – сказал Данилюк.

Он добавил, что "при увеличении числа пациентов с COVID-19 количество обращений на номер 103 растет в том числе и потому, что у людей возникает паника, и они звонят просто проконсультироваться, вместо звонка семейному врачу".

До начала эпидемии, в среднем за сутки в системе экстренной медицинской помощи было около 25 тыс. вызовов.

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