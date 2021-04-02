В Украине резко увеличилось количество вызов скорых

1 апреля Минздрав зафиксировал самое большое в истории суточное количество вызовов "скорой" – 35 705. По этим обращениям было 16 823 выезда бригад.
В Украине существенно увеличилась загрузка скорых из-за роста количества случаев коронавируса, до этого этот показатель был на уровне 25 тысяч.
Рост числа пациентов с осложнениями COVID-19 привел к резкому росту нагрузки на систему экстренной медицинской помощи, рассказал руководитель экспертной группы по вопросам оказания экстренной медицинской помощи департамента медуслуг Минздрава Александр Данилюк, пишет МОЗ.
1 апреля Минздрав зафиксировал самую большое в истории суточное количество вызовов "скорой" – 35 705. По этим обращениям было 16 823 выезда бригад экстренной медицинской помощи, проведено 5 025 госпитализаций.
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"Похожая ситуация была в ноябре – начале декабря 2020 года, но сейчас она гораздо хуже", – сказал Данилюк.
Он добавил, что "при увеличении числа пациентов с COVID-19 количество обращений на номер 103 растет в том числе и потому, что у людей возникает паника, и они звонят просто проконсультироваться, вместо звонка семейному врачу".
До начала эпидемии, в среднем за сутки в системе экстренной медицинской помощи было около 25 тыс. вызовов.
Коронавирус в Украине:
- В Украине за минувшие сутки было зафиксировано 19 тыс. 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
- В частности, заболели 834 ребенка и 484 медицинских работника.
- Также за минувшие сутки были госпитализированы 5 тыс. 040 человек, летальных случаев зарегистрировано 433. Выздоровели 10 тыс. 287 человек. Тестирований методом ПЦР в сутки осуществлено 58 тыс. 944.
- За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 711 тыс. 630 человек, выздоровели - 1 млн 333 тыс. 370 человек. Летальных исходов зарегистрировано 33 тыс. 679. ПЦР-тестов проведено 8 млн 238 тыс. 849.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1 тыс. 668), Одесской (1 тыс. 608), Харьковской (1 тыс. 494), Хмельницкой (1 тыс. 351) и Днепропетровской (1 тыс. 178) областях.