В Украине резко выросло число зараженных коронавирусом из-за штамма Дельта

Штамм Дельта атакует Украину / Фото Reuters

В Украине по состоянию на 28 июля выявлено 17 случаев заражения Дельта-штаммом коронавируса. В основном в Киеве, Закарпатской и Львовской областях.

"По поводу Украины, по состоянию на сегодня у нас выявлено 17 случаев "Дельта"-штамма… Большая часть подтверждена методом ПЦР-диагностики, а не секвенированием", - отметил врач Игорь Кузин.

По его словам, случаи были подтверждены в Киеве, Закарпатской и Львовской областях. Он также подтвердил смерть одного из пациентов с вариантом Дельта, у него были сопутствующие заболевания.

Кузин добавил, что большая часть из этих 17 человек посещала Россию и другие страны, где фиксируется широкое распространение Дельты.

Также Игорь Кузин рассказал, что мужчина, который умер в результате заражения Дельта штаммом коронавируса, был врачом. Он не выезжал за пределы Украины.

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"Относительно этого случая. Это по специальности врач, мужчина. У него не было опыта путешествия за границу в течение последних месяцев. Поэтому это факт инфицирования на территории страны или при исполнении служебных обязанностей, или в домашних условиях", - заявил Кузин.

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Ранее стало известно, что вслед за Киевом, индийский коронавирус Дельта добрался и до Львовской области. Состояние больных – с положительной динамикой.

Напомним, что дважды вакцинированы люди на 80% защищены от тяжелого течения COVID-19, вызванного штаммом "Дельта".