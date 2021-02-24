УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

В Украине сделали первую прививку от коронавируса

24 февраля 2021, 13:26

Вакцину получил врач-реаниматолог из Черкасс, который работает в коронавирусном отделении областной больницы.

вакцина CoviShield
В Украине сделали первую прививку от коронавируса / Facebook.com/IndiaInUkraine

В среду, 24 февраля, в Украине сделали первую прививку от коронавируса. Вакцину получил врач-реаниматолог из Черкасс. Ему укололи индийский препарат CoviShield, который вчера доставили в Украину.

Как заявил глава Черкасской ОГА Александр Скичко, вакцинировался врач-реаманитолог, который работает в коронавирусном отделении областной больницы.

"Знакомьтесь, это - Горенко Евгений Васильевич. Он первым в Украине получил прививку от ковида", - сообщил Скичко на своей странице в фейсбуке.

Врач Горенко первым получил вакцину от коронавируса / facebook.com/AleksandrSkichko

Отметим, прививка от коронавируса бесплатная и в Минздраве обещали, что ее смогут получить все, кто пожелает. Однако вакцинация будет проходить по утвержденному календарному плану, в соответствии с которым, первыми COVID-прививку получат группы риска, в частности, медики, военные, пожилые люди.

Побочные эффекты CoviShield

Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca (а, следовательно, и CoviShield) считаются:

  • боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,
  • усталость,
  • озноб или лихорадка,
  • головная боль,
  • тошнота,
  • боль в суставах или мышцах,
  • затруднение дыхания.

Кроме того, к "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.

Справка

Oxford/AstraZeneca - это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Эта вакцина против COVID-19 выпускается под названием CoviShield, она переквалифицирована ВОЗ и рекомендована к экстренному использованию. Препарат вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). Стоимость вакцины – 3-4 доллара.

Вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:

  • 23 февраля в Украине зарегистрировали "вакцину для бедных". Речь идет о вакцине Covishield. Дело в том, что Украина стала одним из первых покупателей препарата, который до этого Индия бесплатно отправила в Бутан, Бангладеш, Мьянму, Непал, на Мальдивы и Сейшелы.
  • 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca.
  • 24 февраля в Украине начинается кампания по вакцинации от COVID-19. В первую очередь государство на бесплатной основе сделает прививку медицинским работникам, которые работают с коронавирусными больными. В конце месяца планируется проведение вакцинации военнослужащих. Прививать украинцев будут произведенной в Индии вакциной AstraZeneca.

новости Украины вакцина от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине сделали первую прививку от коронавируса». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В ФРГ объявили "бойкот" вакцине AstraZeneca, которую везут в УкраинуВ ФРГ объявили "бойкот" вакцине AstraZeneca, которую везут в Украину Вакцина для бедных: что известно о прививке CoviShield от COVID-19 для УкраиныВакцина для бедных: что известно о прививке CoviShield от COVID-19 для Украины Украина купила "мутную" индийскую вакцину, которую бедным странам просто дарятУкраина купила "мутную" индийскую вакцину, которую бедным странам просто дарят Коронавирус-мутант ударил по Прикарпатью, дети оказались в зоне рискаКоронавирус-мутант ударил по Прикарпатью, дети оказались в зоне риска Инфекционист объяснил, почему коронавирус «кошмарит» запад УкраиныИнфекционист объяснил, почему коронавирус "кошмарит" запад Украины
Следующий материал

Последние новости

14:38
Жерар Депардье ответил на публичное обвинение в изнасиловании
14:30
В Украине поменяли тарифы на мобильную связь Видео
14:03
Не успевают сжигать тела: Чехия на пороге катастрофы из-за COVID-19 Видео
14:00
Обнародованы тарифы на газ для населения в марте Видео
13:58
Команда мессенджера Telegram выпустила большое обновление: что нового
Реклама
13:57
Кристина Решетник поразила красотой в крошечном бикини
13:52
В Кабмине назвали дату массового повышения пенсий для украинцев Видео
13:41
Гороскоп на 25 февраля для всех: любовное предательство и запретные покупки Видео
13:26
В Украине сделали первую прививку от коронавируса Видео
13:06
Карантин в Киеве с 24 февраля: что запрещено в столице Видео
13:05
Инвестор Северного потока-2 отказался вкладывать деньги в строительство Видео
12:58
Все владельцы PlayStation 4 и 5 бесплатно получат Ratchet & Clank Видео
12:49
Геращенко рассказал, что сторонники Стерненко искали на Банковой Видео
12:31
Создательница Спіймати Кайдаша показала трейлер фильма Погані дороги Видео
12:30
"Чемодан, вокзал, Россия": в Харькове выгнали с трибуны вещавшего о перевороте депутата ОПЗЖ
12:30
Sony продолжает переносить свои консольные эксклюзивы на ПК Видео
12:12
Неотразимые юбки с запахом взволнуют всех в 2021 году Фото Видео
12:08
Когда будет Прощеное воскресенье в 2021 году и как правильно просить прощение Видео
12:05
Сухость во рту может быть симптомом пожизненного заболевания Видео
12:04
Украина наглухо закрывается для автомобилей с приднестровскими номерами Видео
Реклама
11:57
Украинцев на выходных ждут плюсовая температура и снегопады Видео
11:33
Анатолий Анатолич готовится стать отцом третий раз
11:32
Слуга народа резко обошла в рейтинге партий ОПЗЖ и ЕС Видео
11:15
Чем здоровые легкие отличаются от легких курильщика Видео
10:57
Социологи озвучили новый президентский рейтинг Зеленского Видео
10:57
В СНБО объявили о хакерской атаке из России, аналогичной удару по Solarwinds в США Видео
10:55
Нафтогаз обнародовал цену на газ для населения на март Видео
10:49
Ксения Мишина смешным видео подтвердила участие в Липсинк баттл на 1+1 Видео
10:28
Почему санкции против Медведчука могут Зеленскому вылезти боком мнение
10:15
Стало известно условие отправки школьников на дистанционное обучение Видео
10:15
На украинцах испытают новую индийскую вакцину от коронавируса - Степанов Видео
10:10
Штрафы за батареи на балконах и магниты на счетчиках: в Украине создают новую "кормушку"
09:53
Россия в ООН разразилась резким обвинением в адрес Украины Видео
09:46
Иран "запутывал следы" в деле о крушении Боинга МАУ - докладчик ООН Видео
09:45
У Поляковой снова обвалился потолок после шикарного ремонта Видео
09:43
Подробный лунный календарь на март 2021 года: оживление "вампиров" и воплощение мечты
09:39
В ВОЗ спрогнозировали сроки окончания пандемии COVID-19 Видео
08:38
Вакцинация от коронавируса в Украине с 24 февраля: кого ждет бесплатная прививка Видео
08:38
Гороскоп на 24 февраля для всех: защита свыше, притяжение удачи и одиночество Видео
08:36
Коронавирус в Украине "проснулся": за сутки госпитализировали более 3 тысяч человек Видео
Реклама
08:35
Индийско-украинский вояж Степанова обернулся фарсом и провалом мнение
07:40
Украина перешла на адаптивный карантин Видео
07:10
"Хороша!": Монеточка без трусиков показала откровенное фото
07:02
Протесты на Банковой за Стерненко: десятки задержанных и пострадавших Видео
06:51
Путин приступил к поглощению Беларуси мнение
06:14
Календарь магнитных бурь на март 2021: дни, когда надо беречь голову Видео
06:00
Психолог раскрыла секрет правильной ссоры Видео
05:34
Когда полнолуние в феврале 2021, чего опасаться и чем заняться: прогнозы астрологов Видео
05:20
Эксперт предупредил, как Россия попытается "сбить" Зеленского Видео
04:50
Как избавить организм от желания съесть сладкое Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять