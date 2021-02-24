В Украине сделали первую прививку от коронавируса / Facebook.com/IndiaInUkraine

В среду, 24 февраля, в Украине сделали первую прививку от коронавируса. Вакцину получил врач-реаниматолог из Черкасс. Ему укололи индийский препарат CoviShield, который вчера доставили в Украину.

Как заявил глава Черкасской ОГА Александр Скичко, вакцинировался врач-реаманитолог, который работает в коронавирусном отделении областной больницы.

"Знакомьтесь, это - Горенко Евгений Васильевич. Он первым в Украине получил прививку от ковида", - сообщил Скичко на своей странице в фейсбуке.

Врач Горенко первым получил вакцину от коронавируса / facebook.com/AleksandrSkichko

Отметим, прививка от коронавируса бесплатная и в Минздраве обещали, что ее смогут получить все, кто пожелает. Однако вакцинация будет проходить по утвержденному календарному плану, в соответствии с которым, первыми COVID-прививку получат группы риска, в частности, медики, военные, пожилые люди.

Побочные эффекты CoviShield

Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca (а, следовательно, и CoviShield) считаются:

боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,

усталость,

озноб или лихорадка,

головная боль,

тошнота,

боль в суставах или мышцах,

затруднение дыхания.

Кроме того, к "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.

Справка

Oxford/AstraZeneca - это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Эта вакцина против COVID-19 выпускается под названием CoviShield, она переквалифицирована ВОЗ и рекомендована к экстренному использованию. Препарат вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). Стоимость вакцины – 3-4 доллара.

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