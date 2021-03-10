В Украине сменился "коронавирусный" лидер

Киев вырвался на первое место по количеству выявленных случаев COVID-19 / УНИАН

Во вторник, 9 марта, в Украине больше всего случаев заболевания коронавирусом COVID-19 обнаружили в Киеве, а также в Одесской и Винницкой областях.

Коронавирус в Киеве диагностирован у 644 человек, на Одесчине – у 586-ти, а на Виннитчине – у 575-ти, поделился министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Чиновник добавил, что всего в нашей стране за сутки тесты на COVID-19 сделали 64 126 человека. Вирус нашли у 6 377 человек, выздоровели 5 687 пациентов, а скончались 219 заболевших.

Напомним, 8 марта в Украине коронавирус диагностировали у 3 261 человека, выздоровели 975 человек, а умерли 76 пациентов. Больше всего заболевших обнаружили в Винницкой области – 460, в Ивано-Франковской – 433 и в Черновицкой – 409. В Киеве за сутки COVID-19 нашли у 201 человека.

По состоянию на утро 10 марта коронавирус в Украине диагностирован у 1 416 438 человек, выздоровели 1 204 916 пациентов, а умерли 27 423 человека. В нашей стране общее число протестированных составляет 7 188 346 человек.

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