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В Украине сменился "коронавирусный" лидер

10 марта 2021, 09:32

Коронавирус в Киеве 9 марта нашли у более 640 человек.

Столица вырвалась на первое место по количеству выявленных случаев коронавируса
Киев вырвался на первое место по количеству выявленных случаев COVID-19 / УНИАН

Во вторник, 9 марта, в Украине больше всего случаев заболевания коронавирусом COVID-19 обнаружили в Киеве, а также в Одесской и Винницкой областях.

Коронавирус в Киеве диагностирован у 644 человек, на Одесчине – у 586-ти, а на Виннитчине – у 575-ти, поделился министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Чиновник добавил, что всего в нашей стране за сутки тесты на COVID-19 сделали 64 126 человека. Вирус нашли у 6 377 человек, выздоровели 5 687 пациентов, а скончались 219 заболевших.

Напомним, 8 марта в Украине коронавирус диагностировали у 3 261 человека, выздоровели 975 человек, а умерли 76 пациентов. Больше всего заболевших обнаружили в Винницкой области – 460, в Ивано-Франковской – 433 и в Черновицкой – 409. В Киеве за сутки COVID-19 нашли у 201 человека.

По состоянию на утро 10 марта коронавирус в Украине диагностирован у 1 416 438 человек, выздоровели 1 204 916 пациентов, а умерли 27 423 человека. В нашей стране общее число протестированных составляет 7 188 346 человек.

Карантин в Украине из-за коронавируса – что нужно знать

  • В нашей стране из-за COVID-19 карантин ввели с 11 марта 2020 года. Сейчас действует адаптивный карантин – судьбу ограничительных мер решают местные власти.
  • Украина поделена на четыре зоны – зеленая, желтая, оранжевая и красная. В зеленой зоне самые мягкие ограничительные меры, а в красной – самые жесткие.
  • В красную зону входят Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская и Житомирская области, а Киев – "оранжевый".

Максим Степанов коронавирус в Украине коронавирус в Киеве
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