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В Украине смертность от COVID-19 резко выросла: обнародована новая статистика

13 октября 2021, 19:43
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Среднее количество летальных случаев составляет 264 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

коронавирус
Коронавирус в Украине / Фото Reuters

Ситуация с коронавирусом в Украине резко ухудшается. Как говорится в новом исследовании и прогнозе развития эпидемии на сайте НАН Украины, в стране фиксируют новых случаев заражений коронавирусом вдвое больше за 2 недели и в 5 раз в месяц. При этом более чем вдвое увеличилось количество смертей пациентов с COVID-19.

В обзоре ситуации с коронавирусом в стране отмечается, что за 2 недели число положительных результатов тестов ПЦР выросло в 2,1 раза. Увеличилось число новых госпитализаций пациентов с коронавирусом в 1,7 раза. Смертность выросла в 2,3 раза.

Так, среднее количество новых заражений COVID-19 увеличилось до 13175 человек в день. Среднее количество летальных случаев составляет 264 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

Отмечается, что по большинству показателей нынешняя COVID-волна сравнялась и превысила прошлогоднюю осеннюю.

"В частности, смертность уже на 20% больше пиковых значений, а общее количество занятых коек в больницах - уже на 6% и продолжает стремительно расти", - говорится в сообщении.

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В НАН предупреждают, что если текущие тенденции сохранятся, можно ожидать достижения показателей весенней волны коронавируса уже через 1-2 недели.

В каких регионах самая тяжелая ситуация с коронавирусом

Регионами с самой угрожающей ситуацией, с точки зрения доступности оборудованного коечного фонда в больницах и показателей смертности, являются:

  • Запорожская область,
  • Одесская область,
  • Луганская область,
  • Черновицкая область,
  • Житомирская область,
  • Харьковская область.

"В некоторых областях количество занятых коек уже превысило максимумы обоих предыдущих волн", - говорится в обзоре.

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Коронавирус в Украине

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин считает, что реальная коронавирусная статистика отличается от официальной как минимум в четыре раза. По его словам, на сегодняшний день система профилактической медицины уже не справляется со своими вызовами.

В свою очередь, инфекционист Вадим Аристов заявил, что Украина очень отстает в плане борьбы с пандемией коронавируса. По его словам, если COVID-19 и дальше будет мутировать так, что повысится уровень летальности и сохранится крайне высокая степень заразности, то счет пойдет на недели.

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