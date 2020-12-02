В Украине снова изменили правила карантина: какие действуют запреты

Кабмин решил, каким будет карантин в Украине.
В Украине изменили правила карантина и отказались от карантина выходного дня. При этом в правительстве занимаются наработкой новых усиленных ограничений.
Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, до принятия решения об ужесточении карантина во всей стране теперь будут действовать ограничения, предусмотренные для "оранжевой" эпидемиологической зоны.
Что запрещено в Украине во время карантина:
- запрещается работа турбаз и хостелов;
- в ночное время запрещается работа развлекательных заведений и ресторанов;
- нельзя проводить массовые мероприятия (концертные, спортивные, социальные, религиозные и прочее) с участием более 20 человек;
- работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос);
- количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать количество мест для сидения;
- запрещается работа спортзалов и фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета 1 человек на 10 квадратных метров;
- запрещается деятельность театров и кинотеатров с заполненностью залов более 50%;
- нельзя проводить учебные процессы в группах более 20 человек;
- запрещается обучение, если на самоизоляции находится более 50% учебной группы;
- запрещается проведение плановых госпитализаций (кроме случаев срочного врачебного вмешательства).
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Также в Украине для пожилых людей (65 лет и старше) ввели специальное время в объектах торговли и органах власти: с 10:00 до 12:00.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство рассматривает варианты ужесточения противоэпидемиологических мероприятий. Среди них - карантин на Новый год и Рождество.
- Как сообщают источники в Слуге народа, Кабинет министров уже согласовал дату введения жесткого карантина.
- Жесткие ограничения начнут действовать с 24 декабря и продлятся до 15 января.
Автор: Мария Тупик