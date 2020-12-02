В Украине снова изменили правила карантина: какие действуют запреты

В Украине действуют новые правила карантина / УНИАН

​В Украине изменили правила карантина​ и отказались от карантина выходного дня. При этом в правительстве занимаются наработкой новых усиленных ограничений.

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, до принятия решения об ужесточении карантина во всей стране теперь будут действовать ограничения, предусмотренные для "оранжевой" эпидемиологической зоны.

Что запрещено в Украине во время карантина:

запрещается работа турбаз и хостелов;

в ночное время запрещается работа развлекательных заведений и ресторанов;

нельзя проводить массовые мероприятия (концертные, спортивные, социальные, религиозные и прочее) с участием более 20 человек;

работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос);

количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать количество мест для сидения;

запрещается работа спортзалов и фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета 1 человек на 10 квадратных метров;

запрещается деятельность театров и кинотеатров с заполненностью залов более 50%;

нельзя проводить учебные процессы в группах более 20 человек;

запрещается обучение, если на самоизоляции находится более 50% учебной группы;

запрещается проведение плановых госпитализаций (кроме случаев срочного врачебного вмешательства).

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Также в Украине для пожилых людей (65 лет и старше) ввели специальное время в объектах торговли и органах власти: с 10:00 до 12:00.

Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред: