В Украине снова высокая смертность от COVID-19 - свежая статистика

Поставлены почти 20 тысяч новых диагнозов, а в больницы с коронавирусом попали более пяти тысяч человек.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 19 419 жителей страны. В том числе заболели 766 детей и 480 медработников.
Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 5092 человека; летальных случаев - 464; выздоровели - 10 032 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (1886), Харьковской (1427), Львовской (1255), Хмельницкой (1158) и Одесской (1142) областях.
Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 8 апреля
За последние сутки в Киеве выявили 1 886 случаев заражения коронавирусом, умерли - 48 человек, выздоровели - 717.
Всего в Киеве заболели 172 403 человека, умерли - 3749, вылечились - 109 449.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 1 803 998 человек;
- выздоровели - 1 383 883 человека;
- летальных исходов - 35 962;
- проведено ПЦР-тестов - 8 514 631.
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
14 313 человек привиты против COVID-19 за сутки 7 апреля 2021 в Украине.
334 578 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 334 576 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.
Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям
- м. Киев - 1886 случаев / 1890 прививок;
- Винницкая область - 604 случая / 690 прививок;
- Волынская область - 511 случаев / 270 прививок;
- Днепропетровская область - 1005 случаев / 1530 прививок;
- Донецкая область - 1016 случаев / 630 прививок;
- Житомирская область - 869 случаев / 460 прививок;
- Закарпатская - 325 случаев / 480 прививок;
- Запорожская область - 896 случаев / 810 прививок;
- Ивано-Франковская область - 274 случая / 433 прививки;
- Киевская область - 976 случаев / 450 прививок;
- Кировоградская область - 217 случаев / 460 прививок;
- Луганская область - 264 случая / 310 прививок;
- Львовская область - 1255 случаев / 910 прививок;
- Николаевская область - 353 случая / 350 прививок;
- Одесская область - 1142 случая / 650 прививок;
- Полтавская область - 738 случаев / 620 прививок;
- Ровенская область - 733 случая / 410 прививок;
- Сумская область - 560 случаев / 300 прививок;
- Тернопольская область - 796 случаев / 470 прививок;
- Харьковская область - 1427 случаев / 540 прививок;
- Херсонская область - 474 случая / 100 прививок;
- Хмельницкая область - 1158 случаев / 820 прививок;
- Черкасская область - 822 случая / 160 прививок;
- Черновицкая область - 413 случаев / 460 прививок;
- Черниговская область - 705 случаев / 110 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на 7 апреля коронавирус в Украине установил новый смертельный антирекорд. COVID-19 убил за сутки 481 украинца.
- По состоянию на утро 3 апреля коронавирус в Украине выявили у рекордного числа украинцев - за сутки был поставлен 20 341 диагноз.
- По состоянию на утро 3 апреля в Киеве также зарегистрировали рекордное число новых больных - 2053.
- По состоянию на утро среды, 24 марта, коронавирус в Киеве убил рекордное число пациентов за сутки - жертвами болезни стали 49 человек.
- Ученые НАН Украины спрогнозировали, что ситуация с коронавирусом в Украине начнет налаживаться не раньше, чем через 3-4 недели.
- Врач-пульмонолог Светлана Гук заявила, что третья волна коронавируса, которая накрыла Украину, еще не достигла своего пика. При этом она втрое мощнее той, которая была осенью.
- Для того, чтобы украинцы получили коллективный иммунитет от коронавируса, необходимо провакцинировать от COVID-19 две трети населения, то есть порядка 30 миллионов человек. Для этого Украине понадобится 1,5-2 года.