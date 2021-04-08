В Украине снова высокая смертность от COVID-19 - свежая статистика

Коронавирус побороли за сутки более 10 тыс. пациентов / Фото Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 19 419 жителей страны. В том числе заболели 766 детей и 480 медработников.

Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 5092 человека; летальных случаев - 464; выздоровели - 10 032 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (1886), Харьковской (1427), Львовской (1255), Хмельницкой (1158) и Одесской (1142) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 8 апреля / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 8 апреля

За последние сутки в Киеве выявили 1 886 случаев заражения коронавирусом, умерли - 48 человек, выздоровели - 717.

Всего в Киеве заболели 172 403 человека, умерли - 3749, вылечились - 109 449.

Коронавирус в Киеве - статистика 8 апреля / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 1 803 998 человек;

выздоровели - 1 383 883 человека;

летальных исходов - 35 962;

проведено ПЦР-тестов - 8 514 631.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

14 313 человек привиты против COVID-19 за сутки 7 апреля 2021 в Украине.

334 578 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 334 576 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

м. Киев - 1886 случаев / 1890 прививок;

Винницкая область - 604 случая / 690 прививок;

Волынская область - 511 случаев / 270 прививок;

Днепропетровская область - 1005 случаев / 1530 прививок;

Донецкая область - 1016 случаев / 630 прививок;

Житомирская область - 869 случаев / 460 прививок;

Закарпатская - 325 случаев / 480 прививок;

Запорожская область - 896 случаев / 810 прививок;

Ивано-Франковская область - 274 случая / 433 прививки;

Киевская область - 976 случаев / 450 прививок;

Кировоградская область - 217 случаев / 460 прививок;

Луганская область - 264 случая / 310 прививок;

Львовская область - 1255 случаев / 910 прививок;

Николаевская область - 353 случая / 350 прививок;

Одесская область - 1142 случая / 650 прививок;

Полтавская область - 738 случаев / 620 прививок;

Ровенская область - 733 случая / 410 прививок;

Сумская область - 560 случаев / 300 прививок;

Тернопольская область - 796 случаев / 470 прививок;

Харьковская область - 1427 случаев / 540 прививок;

Херсонская область - 474 случая / 100 прививок;

Хмельницкая область - 1158 случаев / 820 прививок;

Черкасская область - 822 случая / 160 прививок;

Черновицкая область - 413 случаев / 460 прививок;

Черниговская область - 705 случаев / 110 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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