УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

В Украине снова высокая смертность от COVID-19 - свежая статистика

8 апреля 2021, 08:15
Прослушать новость
Остановить

Поставлены почти 20 тысяч новых диагнозов, а в больницы с коронавирусом попали более пяти тысяч человек.

коронавирус
Коронавирус побороли за сутки более 10 тыс. пациентов / Фото Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 19 419 жителей страны. В том числе заболели 766 детей и 480 медработников.

Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 5092 человека; летальных случаев - 464; выздоровели - 10 032 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (1886), Харьковской (1427), Львовской (1255), Хмельницкой (1158) и Одесской (1142) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 8 апреля / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 8 апреля

За последние сутки в Киеве выявили 1 886 случаев заражения коронавирусом, умерли - 48 человек, выздоровели - 717.

Всего в Киеве заболели 172 403 человека, умерли - 3749, вылечились - 109 449.

Коронавирус в Киеве - статистика 8 апреля / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 1 803 998 человек;
  • выздоровели - 1 383 883 человека;
  • летальных исходов - 35 962;
  • проведено ПЦР-тестов - 8 514 631.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

14 313 человек привиты против COVID-19 за сутки 7 апреля 2021 в Украине.

334 578 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 334 576 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

  • м. Киев - 1886 случаев / 1890 прививок;
  • Винницкая область - 604 случая / 690 прививок;
  • Волынская область - 511 случаев / 270 прививок;
  • Днепропетровская область - 1005 случаев / 1530 прививок;
  • Донецкая область - 1016 случаев / 630 прививок;
  • Житомирская область - 869 случаев / 460 прививок;
  • Закарпатская - 325 случаев / 480 прививок;
  • Запорожская область - 896 случаев / 810 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 274 случая / 433 прививки;
  • Киевская область - 976 случаев / 450 прививок;
  • Кировоградская область - 217 случаев / 460 прививок;
  • Луганская область - 264 случая / 310 прививок;
  • Львовская область - 1255 случаев / 910 прививок;
  • Николаевская область - 353 случая / 350 прививок;
  • Одесская область - 1142 случая / 650 прививок;
  • Полтавская область - 738 случаев / 620 прививок;
  • Ровенская область - 733 случая / 410 прививок;
  • Сумская область - 560 случаев / 300 прививок;
  • Тернопольская область - 796 случаев / 470 прививок;
  • Харьковская область - 1427 случаев / 540 прививок;
  • Херсонская область - 474 случая / 100 прививок;
  • Хмельницкая область - 1158 случаев / 820 прививок;
  • Черкасская область - 822 случая / 160 прививок;
  • Черновицкая область - 413 случаев / 460 прививок;
  • Черниговская область - 705 случаев / 110 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на 7 апреля коронавирус в Украине установил новый смертельный антирекорд. COVID-19 убил за сутки 481 украинца.
  • По состоянию на утро 3 апреля коронавирус в Украине выявили у рекордного числа украинцев - за сутки был поставлен 20 341 диагноз.
  • По состоянию на утро 3 апреля в Киеве также зарегистрировали рекордное число новых больных - 2053.
  • По состоянию на утро среды, 24 марта, коронавирус в Киеве убил рекордное число пациентов за сутки - жертвами болезни стали 49 человек.
  • Ученые НАН Украины спрогнозировали, что ситуация с коронавирусом в Украине начнет налаживаться не раньше, чем через 3-4 недели.
  • Врач-пульмонолог Светлана Гук заявила, что третья волна коронавируса, которая накрыла Украину, еще не достигла своего пика. При этом она втрое мощнее той, которая была осенью.
  • Для того, чтобы украинцы получили коллективный иммунитет от коронавируса, необходимо провакцинировать от COVID-19 две трети населения, то есть порядка 30 миллионов человек. Для этого Украине понадобится 1,5-2 года.

коронавирус коронавирус в Украине коронавирус в Киеве коронавирус новости коронавирус карта коронавирус статистика Коронавирус Киев
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине снова высокая смертность от COVID-19 - свежая статистика». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Появились первые кадры с шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"Появились первые кадры с шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" Лукашенко раскрыл, что Путин предлагал Порошенко по ДонбассуЛукашенко раскрыл, что Путин предлагал Порошенко по Донбассу Представители РФ сидят перепуганные: Резников рассказал о проблемах в переговорах по ДонбассуПредставители РФ сидят перепуганные: Резников рассказал о проблемах в переговорах по Донбассу Лукашенко сказал, что грозит Украине из-за переноса переговоров по ДонбассуЛукашенко сказал, что грозит Украине из-за переноса переговоров по Донбассу На Киев надвигается мощный ураган с грозой и градомНа Киев надвигается мощный ураган с грозой и градом

Последние новости

04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
01:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
Реклама
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
Реклама
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
19:53
Появились дата выхода и трейлер Фильма "Заклятие 3" про одержимость Видео
19:46
Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями Видео
19:24
Жириновский пообещал миллионы за русский флаг над Киевом Видео
18:46
Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву Видео
18:37
Звезда Танців з зірками встретила извращенца в общественном транспорте
18:35
В Epic Games Store можно бесплатно забрать пару отличных игр Видео
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Украине и назвала новую дату
18:23
Боевики на Донбассе обстреляли ВСУ, украинская армия несет потери Видео
18:12
В Мариуполе мужчина топором разгромил супермаркет АТБ Видео
18:03
Когда закончится локдаун в Киеве: названы сроки и условие Видео
18:00
Авторы Elite Dangerous объявили дату выхода крупного дополнения Odyssey Видео
17:43
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
17:34
Зеленский оценил отвод российских войск от границ Украины Видео
17:27
Названы сроки предоставления Украине плана действий по членству в НАТО Видео
17:10
СМИ поделились впечатлениями от предстоящего блокбастера Returnal для PS5 Видео
17:09
Эксперты проанализировали темпы вакцинации от COVID-19 в Украине и мире Видео
Реклама
16:56
Как покрасить перепелиные яйца на Пасху: невероятно простые идеи Видео
16:46
Соломия Витвицкая впервые рассказала о разводе с мужем Видео
16:37
У Лаврова запаниковали из-за учений СБУ и выдвинули Киеву новые обвинения Видео
16:20
В России заявили об угрозе НАТО у границ и отдали приказ войскам Видео
16:07
Создатели Dying Light запустили кроссовер-событие по мотивам Rust Видео
16:06
Вице-премьер объяснил, почему не будет войны между Украиной и Россией
15:39
Синоптик дал неожиданный прогноз на май с похолоданием и заморозками Видео
15:18
Врач рассказал, вызывает ли отсутствие лифчика провисание груди Видео
15:13
Зеленский предлагал Стерненко руководить одесским СБУ - Богдан Видео
15:08
Шойгу объявил об отведении войск России от границ Украины Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять