В Украине сняли ответственность в производителей вакцин от COVID-19 / УНИАН

В Украине в субботу, 27 марта, вступил в силу закон, который освобождает от гражданской ответственности за любые последствия прививок производителей вакцин от коронавируса или владельца регистрационного удостоверения.

Документ вчера был опубликован в издании Голос Украины. Он вступил в силу на следующий день после обнародования. Закон будет действовать в течение четырех лет. Документ связан с международными договоренностями о получении Украиной по программе COVAX вакцин ведущих производителей.

Отметим, закон освобождает производителей от ответственности за последствия применения вакцин и иммунобиологических препаратов от COVID-19, зарегистрированных под обязательство для экстренного медприменения.

Кроме того, и медицинские работники освобождаются от ответственности за возможные последствия, если применение вакцин или других иммунобиологических препаратов происходило в соответствии с утвержденной инструкцией.

Однако в случае наступления таких последствий государство обеспечивает компенсационные выплаты в порядке, установленном правительством.

Кроме того, Кабинет Министров в месячный срок должен разработать и ввести порядок компенсаций.

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