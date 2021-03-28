В Украине сняли ответственность в производителей вакцин от COVID-19

Закон освобождает производителей от ответственности за последствия применения вакцин и иммунобиологических препаратов от COVID-19.
В Украине в субботу, 27 марта, вступил в силу закон, который освобождает от гражданской ответственности за любые последствия прививок производителей вакцин от коронавируса или владельца регистрационного удостоверения.
Документ вчера был опубликован в издании Голос Украины. Он вступил в силу на следующий день после обнародования. Закон будет действовать в течение четырех лет. Документ связан с международными договоренностями о получении Украиной по программе COVAX вакцин ведущих производителей.
Отметим, закон освобождает производителей от ответственности за последствия применения вакцин и иммунобиологических препаратов от COVID-19, зарегистрированных под обязательство для экстренного медприменения.
Кроме того, и медицинские работники освобождаются от ответственности за возможные последствия, если применение вакцин или других иммунобиологических препаратов происходило в соответствии с утвержденной инструкцией.
Однако в случае наступления таких последствий государство обеспечивает компенсационные выплаты в порядке, установленном правительством.
Кроме того, Кабинет Министров в месячный срок должен разработать и ввести порядок компенсаций.
Вакцинация в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. На следующий день началась вакцинация населения.
- 16 марта президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с главой Минздрава и премьер-министром заявил, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%. Он также добавил, что после второй дозы человек получает полную защиту от COVID-19.
- Вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, ссылаясь на Европейское агентство по лекарственным средствам. Так он прокомментировал ситуацию с тем, что многие страны начали отказываться от вакцины AstraZenecа.
- 23 марта после вакцинации препаратом от коронавируса индийского производства Covishield умерла военнослужащая Вооруженных сил Украины. Смерть наступила вследствие оторвавшегося тромба.
- Смерть военнослужащей Инны Нарожной в Одесской области никак не связана с вакцинацией от коронавируса препаратом индийского производства Covishield, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
- 25 марта в Украину прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac.