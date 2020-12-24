В Украине сокращен список стран красной зоны: два государства покинули перечень

Минздрав решил, что всего в красной зоне должны находиться 45 стран.
Министерство здравоохранения Украины сократило список стран красной зоны по распространению коронавируса COVID-19.
Страны красной зоны покинули два государства – Италия и Иордания, свидетельствует таблица, опубликованная на сайте Минздрава.
Всего в список стран красной зоны внесены 45 государств, в частности Литва, Грузия, США, Молдова, Германия, Великобритания и Турция.
Страны красной зоны на сегодня – полный перечень:
Напомним, страны красной зоны ко коронавирусу определяют по количеству инфицированных – "красными" становятся государства, в которых заболеваемость выше, чем в Украине.
Автор: Екатерина Присяжнюк