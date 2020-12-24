В Украине сокращен список стран красной зоны: два государства покинули перечень

В Украине из списка стран красной зоны исключены Иордания и Италия / dpsu.gov.ua

Министерство здравоохранения Украины сократило список стран красной зоны по распространению коронавируса COVID-19.

Страны красной зоны покинули два государства – Италия и Иордания, свидетельствует таблица, опубликованная на сайте Минздрава.

Всего в список стран красной зоны внесены 45 государств, в частности Литва, Грузия, США, Молдова, Германия, Великобритания и Турция.

Страны красной зоны на сегодня – полный перечень:

/ Скриншот с moz.gov.ua

Напомним, страны красной зоны ко коронавирусу определяют по количеству инфицированных – "красными" становятся государства, в которых заболеваемость выше, чем в Украине.