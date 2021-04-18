В Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer

Вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer стартовала 18 апреля в Бородянке / Сегодня

В воскресенье, 18 апреля, в Украине стартовала вакцинация препаратом от коронавируса Pfizer. Первые прививки сделали директору и пациентам психоневрологического интерната в Бородянке, Киевской области. На вакцинацию вместе с мобильной бригадой лично прибыл главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Вакцинируют еще около 100 граждан, среди которых подопечные и персонал учреждения.

Как сообщает Сегодня, прививочная кампания вакциной Pfizer получила старт с прививки директору психоневрологического интерната в Бородянке. Далее вакцинировали пациентов учреждения. В интернате планируют сделать еще около 100 прививок.

Вакцинация препаратом Pfizer 18 апреля в Бородянке / Сегодня

Вакцинация препаратом Pfizer 18 апреля в Бородянке / Сегодня

Вакцинация препаратом Pfizer 18 апреля в Бородянке / Сегодня

Вакцинация препаратом Pfizer 18 апреля в Бородянке / Сегодня

Читайте такжеВакцина Pfizer едет в Украину: что о ней известноВ ходе мероприятия замглавы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что американская вакцина уже прибыла в регионы Украины. С 18 апреля можно будет сделать прививку данным препаратом в областях. По словам врача, размороженную вакцину можно хранить около 5 дней. Температура хранения – от + 2 до +8 градусов. Если препарат не будет использован, его можно будет хранить в холодильнике пять дней.

Вакцинация от коронавируса в Украине