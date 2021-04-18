В Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer

Прививки от COVID-19 вакциной Pfizer первыми получили директор и пациенты психоневрологического интерната в Бородянке.
В воскресенье, 18 апреля, в Украине стартовала вакцинация препаратом от коронавируса Pfizer. Первые прививки сделали директору и пациентам психоневрологического интерната в Бородянке, Киевской области. На вакцинацию вместе с мобильной бригадой лично прибыл главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Вакцинируют еще около 100 граждан, среди которых подопечные и персонал учреждения.
Как сообщает Сегодня, прививочная кампания вакциной Pfizer получила старт с прививки директору психоневрологического интерната в Бородянке. Далее вакцинировали пациентов учреждения. В интернате планируют сделать еще около 100 прививок.
Читайте такжеВакцина Pfizer едет в Украину: что о ней известноВ ходе мероприятия замглавы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что американская вакцина уже прибыла в регионы Украины. С 18 апреля можно будет сделать прививку данным препаратом в областях. По словам врача, размороженную вакцину можно хранить около 5 дней. Температура хранения – от + 2 до +8 градусов. Если препарат не будет использован, его можно будет хранить в холодильнике пять дней.
Вакцинация от коронавируса в Украине
- Первой официальной вакциной от COVID-19 в Украине стал индийский препарат CoviShield, который считается аналогом вакцины Astra Zeneca. Вакцину привезли 23 февраля.
- Уже на следующий день, 24 февраля, стартовала вакцинация от коронавируса в Украине. Первые прививки получили медицинские работники, следующими на очереди оказались бойцы Операции объединенных сил на Донбассе.
- Президент Украины 4 апреля одобрил решение СНБО об утверждении Национального плана по вакцинации от коронавируса. Согласно планам, большинство взрослого населения должны получить прививки от коронавируса до конца текущего года. Целью прививочной кампании является формирование коллективного иммунитета.
- Министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, что в Украине также действует дорожная карта вакцинации, которая предполагает 5 этапов вакцинации населении против коронавирусной инфекции.