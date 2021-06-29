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В Украине стартует бета-тест COVID-сертификатов: как записаться

29 июня 2021, 21:16
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В Министерстве цифровой трансформации сообщили, кто может принять участие в бета-тестировании сертификатов.

вакцина вакцинация
В Украине стартует бета-тест сертификатов вакцинации / Getty Images

В Кабмине объявили о старте бета-тестиирования сертификатов вакцинации от коронавируса в Украине.

Сертификаты будут доступны в мобильном приложении "Дія" с 1 июля 2021 года, написал в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Бета-тест стартует 1 июля. Все тестировщики получат доступ в течение 48 часов. Кто может принять участие в бета-тесте? Каждый желающий, кто получил две дозы вакцины от COVID-19 на территории Украины", - заявил он.

Зарегистрироваться на бета-тест COVID-сертификата можно уже сейчас на сайте - team.diia.gov.ua.

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"Что такое ковидний сертификат? Это документ в "Дія", подтверждающий ваш статус о вакцинации в Украине, на территории ЕС и других странах. Будет работать, как и любой другой документ в "Дія", - его действительность можно будет проверить через QR-код", - пояснил Федоров.

Вакцинация от COVID-19 в Украине

Первая вакцина от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Из Индии привезли вакцину CoviShield, она считается индийским вариантом Astra Zeneca. Киев получил вакцину в количестве 500 тысяч доз.

24 февраля, в стране началась кампании по вакцинации. В первую очередь прививки стали делать медицинским работникам и бойцам ООС на Донбассе.

В апреле Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca. Это произошло из-за сильной вспышки коронавируса в стране. Правительство Индии заявило, что не будет отправлять индийскую вакцину в другие страны, пока не вакцинируют все свое население.

В марте компания AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса на Vaxzevria. В этот период несколько стран заявили о том, что вакцина вызывает тромбоз.

11 июня Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило о возникновении синдрома повышенной проницаемости стенки капилляров, как возможного побочного эффекта после вакцинации британским препаратом AstraZeneca.

Кабмин сертификат коронавирус ДІЯ новости Украины Михаил Федоров тест на коронавирус
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