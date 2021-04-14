В Украине стартует вакцинация препаратом СoronaVac: кто получит прививку

Киев получил первую партию препарата компании Sinovac Biotechв размере 215 тыс. доз в конце марта / Фото Reuters

Сегодня, 13 апреля, в Украине начинают делать прививки китайской вакциной от коронавируса СoronaVac компании Sinovac Biotech. Развозить препарат в регионы начали накануне, когда были завершены все лабораторные исследования.

Препарат СoronaVac создан на основе инактивированного, то есть "убитого" вируса. И это вторая вакцина от коронавируса, которой будут прививать в Украине, передает ТСН.

Китайскую вакцину получат полицейские, а также маломобильные группы населения и лица, которые за ними ухаживают. Кроме того СoronaVac будут вводить олимпийцам, паралимпийцам и учителям, которые будут принимать непосредственное участие во внешнем независимом оценивании.

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