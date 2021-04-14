В Украине стартует вакцинация препаратом СoronaVac: кто получит прививку

Препарат компании Sinovac Biotech - это вторая вакцина, которой будут прививать от COVID-19 в Украине.
Сегодня, 13 апреля, в Украине начинают делать прививки китайской вакциной от коронавируса СoronaVac компании Sinovac Biotech. Развозить препарат в регионы начали накануне, когда были завершены все лабораторные исследования.
Препарат СoronaVac создан на основе инактивированного, то есть "убитого" вируса. И это вторая вакцина от коронавируса, которой будут прививать в Украине, передает ТСН.
Китайскую вакцину получат полицейские, а также маломобильные группы населения и лица, которые за ними ухаживают. Кроме того СoronaVac будут вводить олимпийцам, паралимпийцам и учителям, которые будут принимать непосредственное участие во внешнем независимом оценивании.
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Вакцинация от коронавируса в Украине – о чем ранее писал Главред:
- Киев получил первую партию препарата компании Sinovac Biotechв размере 215 тыс. доз в конце марта.
- До этого украинцам кололи вакцину индийского производства Covishield, произведенную по лицензии AstraZeneca.
- Национальное агентство по надзору за здоровьем в Бразилии (именно его специалисты проверяли препарат на эффективность) установило, что CoronaVac демонстрирует показатели эффективности ниже 60%, хотя и выше 50%.
- До этого сообщалось, что вакцина CoronaVac показала 78% эффективности против COVID-19 на третьей фазе клинических исследований.
- При этом в конце декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов обещал, что вакцина от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech будет поставляться в Украину лишь при условии, что ее эффективность составит не менее 70%.
Автор: Анна Багрий