В Украине стартует "вылавливание" случаев скрытого заболевания COVID-19 – Ляшко

Виктор Ляшко / УНИАН

В Украине проведут сероэпидимиологическое исследование наличия у украинцев антител к COVID-19, сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, массового тестирования на COVID-19 не будет, но сероэпиемиологическое исследование позволит изучить кровь на наличие иммуноглобулина G, передает Интерфакс-Украина.

Ляшко уточнил, что исследование позволит узнать, сколько случаев заболевания COVID-19 наша система "не вылавливает".

Он уточнил, что в ходе исследования будут протестированы около 10 тыс. человек по всей территории Украины, у которых, в соответствие с репрезентативной выборкой, будет взята кровь.

Дизайн исследования подготовлен Советом национальной безопасности и обороны с привлечением социологов Национальной академии наук Украины. Исследование будет реализовано через Центр общественного здоровья (ЦОЗ).

"Во вторник у нас начало: мы собираем все департаменты здравоохранения, презентуем дизайн и согласовываем даты. Выборка будет учитывать, в частности, пол, возраст, место жительства, род занятий", - сказал заместитель министра здравоохранения.

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