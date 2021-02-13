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В Украине стартует "вылавливание" случаев скрытого заболевания COVID-19 – Ляшко

13 февраля 2021, 17:59
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Минздрав изучит кровь украинцев на наличие иммуноглобулина G.

Ляшко
Виктор Ляшко / УНИАН

В Украине проведут сероэпидимиологическое исследование наличия у украинцев антител к COVID-19, сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, массового тестирования на COVID-19 не будет, но сероэпиемиологическое исследование позволит изучить кровь на наличие иммуноглобулина G, передает Интерфакс-Украина.

Ляшко уточнил, что исследование позволит узнать, сколько случаев заболевания COVID-19 наша система "не вылавливает".

Он уточнил, что в ходе исследования будут протестированы около 10 тыс. человек по всей территории Украины, у которых, в соответствие с репрезентативной выборкой, будет взята кровь.

Дизайн исследования подготовлен Советом национальной безопасности и обороны с привлечением социологов Национальной академии наук Украины. Исследование будет реализовано через Центр общественного здоровья (ЦОЗ).

"Во вторник у нас начало: мы собираем все департаменты здравоохранения, презентуем дизайн и согласовываем даты. Выборка будет учитывать, в частности, пол, возраст, место жительства, род занятий", - сказал заместитель министра здравоохранения.

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Коронавирус в Украине:

  • За минувшие сутки коронавирус в Украине выявили у 5 тысяч 182 человек, в числе новых больных - 330 детей и 226 медработников.
  • Также вчера в стране в больницы с COVID-19 попали 1 тыс. 889 человек, умерли - 111 человек, 1 тыс. 658 пациентов выписали из больницы, выздоровели - 6 тыс. 144 человека; было проведено тестирований - 40 тыс. 806.
  • За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 268 тыс. 049 человек, выздоровели - 1 млн 112 тыс. 299 человек, умерли -24 тыс. 285, проведено ПЦР-тестов - 6 млн 525 тыс. 209.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.
коронавирус в Украине COVID-19 Виктор Ляшко
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