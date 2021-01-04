В Украине стремительно сокращается заболеваемость COVID-19

В Украине пятую неделю сокращается заболеваемость COVID / Фото Reuters

Пятую неделю подряд в Украине снижается динамика заболеваемости коронавирусом.

Как передает пресс-служба Офиса президента, этот вопрос обсуждался на селекторном совещании с участием Владимира Зеленского.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сегодня в Украине госпитализированы 22 802 человека. Пять недель назад таких было в среднем 28-29 тысяч пациентов.

В ходе совещания министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что в Украине за последнюю неделю было зафиксировано 19,5 тысячи случаев заболевания пневмонией. Для сравнения: с 9 по 15 ноября таких случаев было почти 39 тысяч. Впрочем, глава Минздрава считает, что существует вероятность роста количества больных коронавирусом после новогодних праздников. К тому же ожидается рост сезонной заболеваемости гриппом.

Читайте такжеСтепанов объяснил, почему стало меньше случаев коронавируса в УкраинеПо итогам совещания Зеленский дал поручение всесторонне проанализировать динамику заболеваемости COVID-19 после празднования Нового года.

Отмечается, что сейчас в Украине оборудован 50409 койко-мест в больницах с подключением кислорода. Сейчас свободны почти 35 тысяч коек с кислородом. Всего на сегодня почти 66 тысяч койко-мест для больных с коронавируса.

Коронавирус в Украине