В Украине стремительно сокращается заболеваемость COVID-19

В Офисе президента констатировали, что снижается также количество госпитализаций.
Пятую неделю подряд в Украине снижается динамика заболеваемости коронавирусом.
Как передает пресс-служба Офиса президента, этот вопрос обсуждался на селекторном совещании с участием Владимира Зеленского.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сегодня в Украине госпитализированы 22 802 человека. Пять недель назад таких было в среднем 28-29 тысяч пациентов.
В ходе совещания министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что в Украине за последнюю неделю было зафиксировано 19,5 тысячи случаев заболевания пневмонией. Для сравнения: с 9 по 15 ноября таких случаев было почти 39 тысяч. Впрочем, глава Минздрава считает, что существует вероятность роста количества больных коронавирусом после новогодних праздников. К тому же ожидается рост сезонной заболеваемости гриппом.
Читайте такжеСтепанов объяснил, почему стало меньше случаев коронавируса в УкраинеПо итогам совещания Зеленский дал поручение всесторонне проанализировать динамику заболеваемости COVID-19 после празднования Нового года.
Отмечается, что сейчас в Украине оборудован 50409 койко-мест в больницах с подключением кислорода. Сейчас свободны почти 35 тысяч коек с кислородом. Всего на сегодня почти 66 тысяч койко-мест для больных с коронавируса.
Коронавирус в Украине
9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.
Локдаун в Украине могут вообще не объявить из-за снижения заболеваемости, заявил врач-инфекционист, эпидемиолог, бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита.