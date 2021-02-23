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В Украине стремительно ухудшается ситуация с COVID-19: в больницах скоро не хватит коек

23 февраля 2021, 19:36

Темп суточных госпитализаций это как огромное судно, когда судно набрало скорость его невозможно быстро остановить, там огромная инерционность.

Коронавирус
В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом / Reuters

Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает ухудшаться - за прошедшие сутки больными заполнили еще 617 коек. Недельная скорость заполнения поднялась до 383 койки в день, сообщает в Facebook Евгений Истребин.

"Самое страшное, что не просто растут госпитализации, растет еще и суточная скорость госпитализаций. Максимальная недельная средняя осенью была 513 койки в сутки. Сегодня скорость 383, а три дня назад скорость была 213. Темп суточных госпитализаций это как огромное судно, когда судно набрало скорость его невозможно быстро остановить, там огромная инерционность. Вот так и с динамикой госпитализаций, она каждый день растет", - написал он.

Самая высокая динамика госпитализации:

  • Ивано-Франковская обл - 73 койки в сутки
  • Винницкая - 53 койки в сутки
  • Киев - 43
  • Закарпатская - 36
  • Черновицкая - 32
  • Львовская и Житомирская обл по 23 койки в сутки.

До максимума осени осталось 8 тысяч коек. Таким темпом Украина выйдет на максимум за 13-20 дней.

"Самое страшное, что растет темп суточных госпитализаций. Если темп каждый сутки неизменный можно строить какой-то прогноз, если темп растет прогноз строить сложно, и это чревато ужасными последствиями. За 3 дня заполнили 2149 койкомест. За 3 дня !!!!!!!!!", - отметил Евгений Истребин.

Госпитализации не просто растут, они растут с ускорением. Где и когда остановится ускорение не известно. Самое страшно что ускорение может закончиться когда закончатся оборудованные койкоместа и медперсонал, который спасает людей.

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