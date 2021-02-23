В Украине стремительно ухудшается ситуация с COVID-19: в больницах скоро не хватит коек

Темп суточных госпитализаций это как огромное судно, когда судно набрало скорость его невозможно быстро остановить, там огромная инерционность.
Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает ухудшаться - за прошедшие сутки больными заполнили еще 617 коек. Недельная скорость заполнения поднялась до 383 койки в день, сообщает в Facebook Евгений Истребин.
"Самое страшное, что не просто растут госпитализации, растет еще и суточная скорость госпитализаций. Максимальная недельная средняя осенью была 513 койки в сутки. Сегодня скорость 383, а три дня назад скорость была 213. Темп суточных госпитализаций это как огромное судно, когда судно набрало скорость его невозможно быстро остановить, там огромная инерционность. Вот так и с динамикой госпитализаций, она каждый день растет", - написал он.
Самая высокая динамика госпитализации:
- Ивано-Франковская обл - 73 койки в сутки
- Винницкая - 53 койки в сутки
- Киев - 43
- Закарпатская - 36
- Черновицкая - 32
- Львовская и Житомирская обл по 23 койки в сутки.
До максимума осени осталось 8 тысяч коек. Таким темпом Украина выйдет на максимум за 13-20 дней.
"Самое страшное, что растет темп суточных госпитализаций. Если темп каждый сутки неизменный можно строить какой-то прогноз, если темп растет прогноз строить сложно, и это чревато ужасными последствиями. За 3 дня заполнили 2149 койкомест. За 3 дня !!!!!!!!!", - отметил Евгений Истребин.
Госпитализации не просто растут, они растут с ускорением. Где и когда остановится ускорение не известно. Самое страшно что ускорение может закончиться когда закончатся оборудованные койкоместа и медперсонал, который спасает людей.
Вакцина от коронавируса: новости
- 23 февраля в Украине зарегистрировали "вакцину для бедных". Речь идет как раз о вакцине Covishield. Дело в том, что Украина стала одним из первых покупателей препарата, который до этого Индия бесплатно отправила в Бутан, Бангладеш, Мьянму, Непал, на Мальдивы и Сейшелы.
- Ранее эксперты оценили "авантюру" с поставкой в Украину индийской вакцины CoviShield. Сергей Кравченко критически оценил договоренности Украины о поставках индийской вакцины от коронавируса CoviShield.
- Вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, которая поступит и в Украину, малоэффективна против штамма из ЮАР.