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В Украине тяжелая ситуация из-за нового штамма коронавируса - Степанов

13 марта 2021, 09:45
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Украина вошла в довольно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса, меняется клиническая картина COVID-19 и растет заболеваемость.

Максим Степанов
Максим Степанов заявил, что Украина в тяжелой ситуации из-за нового штамма коронавируса/ УНИАН

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вошла в довольно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса. В то же время он предложил мэру Львова Андрею Садовому ввести в городе превентивные карантинные ограничения для предотвращения попадания Львова в красную зону.

"Мы должны понимать, что мы зашли в довольно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса. Мы это видим, об этом говорят врачи, он более контагиозный и больше людей заражается, поражает молодых людей. Мы видим изменения клинической картины, он поражает центральную нервную систему, почки, печень. Совсем другая клиническая картина ", - сказал Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 12 марта.

В то же время он предложил мэру Львова не ждать, пока город окажется в красной зоне.

"Львов еще не находится на "красном" уровне, но темпы роста, особенно количества госпитализированных, они очень сильно держат в напряжении. Сегодня я провел совещание, обратился к мэру Садовому, чтобы они не ждали, а возможно, уже сейчас можно ввести местным решением соответствующие ограничительные меры, которые не будут бить по экономике, но, с другой стороны немного остановят заболеваемость", - сказал министр здравоохранения.

Среди этих мер, по словам Степанова, может быть, в частности, перевод школьников старше четвертого класса на дистанционное обучение или введение ранних каникулы для них.

"Это уменьшит мобильность населения. Это одно из действий, которые могут сделать во Львове. Андрей Иванович с этим согласился", - добавил он.

Вместе с тем комментируя ситуацию в Ивано-Франковской области, Степанов отметил стабилизацию ситуации.

"По количеству больных, я думаю, мэр (Ивано-Франковская - ред.) это подтвердит, за последние несколько дней мы видим стабилизацию ситуации, я имею в виду, что у нас нет такого роста заболевания, которое было. Ивано-Франковская область уже не входит в топ по количеству больных", - объяснил Степанов.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 24 февраля Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. Красная зона вводится в районах, городах и областях, в которых фиксируется повышенный уровень заболеваемости COVID-19.
  • 5 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ведомство предлагает внести изменения в карантинные правила, после чего объединенные территориальные громады смогут сами решать вопросы введения карантина.
  • 9 марта перечень ограничений в красной зоне карантина расширен: теперь в областях с красным уровнем запрещена работа общественного транспорта.
  • 13 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 13 276 человек, в том числе заболели 710 детей и 382 медработника. При этом в больницы госпитализировали 3967 человек.

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