В Украине умер еще один человек, вакцинированный CoviShield

В нашей стране более чем через неделю после прививки от COVID-19 скончался провизор.
В среду утром, 24 марта, в Черновцах в больнице №3 умер провизор аптеки военного госпиталя, который 15 числа получил прививку от коронавируса COVID-19 вакциной из Индии CoviShield.
Предварительно известно, что мужчина скончался из-за острого мозгового инсульта, говорится на сайте Минздрава.
В Минздраве добавили, что у мужчины был диабет и тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, однако ему можно было вакцинироваться.
Провизор попал в черновицкую больницу вечером 16 марта, его лечили от инсульта.
В ведомстве добавили, что провизора вакцинировал член мобильной бригады. Руководитель бригады утверждает, что мужчина нормально перенес прививку и не жаловался на состояние здоровья.
Точную причину смерти провизора установят патологоанатомы.
Читайте такжеВ Киеве рассказали об отказе медиков прививаться вакциной CoviShieldРанее сообщалось, что в Украине после прививки вакциной CoviShield скончалась женщина-военный. Военнослужащая получила укол вакцины от коронавируса 21 марта, а скончалась 23 числа.
После судмедэкспертизы стало известно, что причина смерти военнослужащей – острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Вакцинация в Украине от коронавируса – что нужно знать
- Наша страна получила первую партию вакцины CoviShield 23 февраля, а 24 числа начался первый этап вакцинации, в рамках которого планируют привить медиков и военных.
- По состоянию на 23 марта в Украине вакцинированы 137 026 человек. Только один человек закончил вакцинацию – получил две дозы препарата.
- CoviShield – это торговое название вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca и произведенной в Индии.