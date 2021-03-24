В Украине умер еще один человек, вакцинированный CoviShield

В Черновцах в больнице скончался провизор, которому недавно укололи вакцину CoviShield / УНИАН

В среду утром, 24 марта, в Черновцах в больнице №3 умер провизор аптеки военного госпиталя, который 15 числа получил прививку от коронавируса COVID-19 вакциной из Индии CoviShield.

Предварительно известно, что мужчина скончался из-за острого мозгового инсульта, говорится на сайте Минздрава.

В Минздраве добавили, что у мужчины был диабет и тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, однако ему можно было вакцинироваться.

Провизор попал в черновицкую больницу вечером 16 марта, его лечили от инсульта.

В ведомстве добавили, что провизора вакцинировал член мобильной бригады. Руководитель бригады утверждает, что мужчина нормально перенес прививку и не жаловался на состояние здоровья.

Точную причину смерти провизора установят патологоанатомы.

Читайте такжеВ Киеве рассказали об отказе медиков прививаться вакциной CoviShieldРанее сообщалось, что в Украине после прививки вакциной CoviShield скончалась женщина-военный. Военнослужащая получила укол вакцины от коронавируса 21 марта, а скончалась 23 числа.

После судмедэкспертизы стало известно, что причина смерти военнослужащей – острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Вакцинация в Украине от коронавируса – что нужно знать