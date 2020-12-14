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В Украине упало число тестирований на коронавирус: в Минздраве назвали причину

14 декабря 2020, 11:27
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Глава Минздрава Максим Степанов объяснил, почему в Украине резко снизилось число тестирований на коронавирусную болезнь.

коронавирус,тест
В Украине упало число тестирований на коронавирус / Reuters

В Украине стали делать меньше тестов на выявление коронавируса, поэтому Министерство здравоохранения расширяет перечень симптомов, при которых тестирование будут делать бесплатно, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На прошлой неделе было выявлено 78 719 случаев заболевания коронавирусной болезни. На позапрошлой неделе было 89 322 случая. На прошлой неделе было сделано методом ПЦР 244 391 тестирование – это меньше, чем было на позапрошлой неделе, где было 279 189", - уточнил Степанов в ходе брифинга в понедельник, 14 декабря.

По словам главы Минздрава, в больницах на госпитализации в настоящее время находятся 27 393 пациента, при этом на позапрошлой неделе в больницах находились 28 163 больных COVID-19.

"Должен разъяснить, потому что сейчас многие говорят о количестве тестов, манипуляции со статистикой и так далее. У нас существенно уменьшилось количество людей, которые обращаются за тестированием и которые имеют признаки коронавирусной болезни", - сказал Степанов.

Именно поэтому, по словам министра, как только в ведомстве увидели уменьшение количества обращений, то сразу приняли решение изменить подходы к тестированию.

"Сейчас нужно тестировать любых людей, которые имеют признаки респираторного заболевания. Также мы добавили экспресс-тесты – тесты на антиген, которыми тоже нужно тестировать людей", - уточнил глава Минздрава.

Он также обратил внимание на то, что мощности лабораторий существенно увеличили, поэтому сейчас расширят перечень граждан, которые получат доступ к тестированию.

Добавим, за минувшие сутки в Украине было проведено 25 582 тестирования на коронавирус (в частности, методом ПЛР – 20 493, методом ИФА – 5 089). Выявлено 6451 случай заражения.

В субботу, 12 декабря было проведено 41 489 тестирований (методом ПЛР – 33 593, методом ИФА – 7 896). Выявлено 9176 случаев заражения.

В пятницу, 11 декабря, в Украине было проведено 61 571 тестирование (методом ПЛР – 40 967, методом ИФА – 20 604). Выявлено 12 811 случаев заражения.

В четверг 10 декабря, в Украине было проведено 60 847 тестирований (методом ПЛР – 39 519, методом ИФА – 21 328). Выявлено 13 514 случаев заражения.

В среду, 9 декабря, в Украине было проведено 67 142 тестирования (методом ПЛР – 41 279, методом ИФА – 25 863). Выявлено 13 371 случай заражения.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 14 декабря глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась.
  • 11 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине к февралю начнется сезонная вспышка гриппа, поэтому важно успеть к тому времени сбить заболеваемость коронавирусом.
  • 10 декабря министр здравоохранения Максим Степанов прояснил ситуацию с вакцинацией от коронавируса в Украине. По его словам, в стране будут проводить прививки от COVID-19 людям, которые попадают в группу риска.

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