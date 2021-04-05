В Украине вакцинация от COVID-19 рискует затянуться на 10 лет - Радуцкий

В Украине вакцинация может сильно затянуться / Reuters

В Украине при нынешних темпах вакцинация 75% населения от COVID-19 сможет состояться через 10 лет, заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Как написал он в своем Telegram-канале, "ситуация с вакцинацией действительно не выдерживает критики и требует контроля на самом высоком уровне".

Нардеп напомнил, что за последние сутки по всей Украине прививки от COVID-19 сделали чуть больше тысячи человек, а в Киевской и Одесской областях - ни одной прививки.

"Информагентство Blomberg подсчитало, что такими темпами Украина сможет провести вакцинацию 75% населения только через 10 лет", - отметил депутат.

Радуцкий подчеркивает, что правительству необходимо сделать выводы и значительно ускорить темпы вакцинации, иначе осенью нас ожидает следующая, уже четвертая волна коронавирусной болезни.

По его мнению, национальный план вакцинации должен также решить вопрос закупок вакцины.

"Нужно вернуть в процесс переговоров с производителями и поставщиками профильное предприятие – ГП "Медицинские закупки Украины", - написал Радуцкий.

Он напомнил, что правительство передало право заключать контракты с производителями вакцин международной организации.

"Несмотря на это, поставки вакцин по коммерческим контрактам фактически приостановлены. Уверен, что ГП сможет перезагрузить процесс закупок", - отметил депутат.

Радуцкий подчеркнул необходимость пересмотреть систему ответственности за срыв вакцинации в регионах: "Люди, которые не смогли организовать процесс, должны быть немедленно отстранены".

Он убежден, что правительству, наконец, следует разработать и запустить действительно масштабную и профессиональную кампанию по популяризации вакцинации и соблюдению правил безопасности.

"Мы в значительной степени проиграли информационную войну, не оценив адекватно силу и возможности противников вакцинации", - подытожил председатель профильного парламентского комитета, добавив, что эту ситуацию нужно немедленно исправлять.

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Вакцинация от коронавируса:

Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса 2 марта в Северодонецке Луганской области вместе с военными в качестве главнокомандующего ВСУ. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield.

В понедельник, 1 марта, глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса.

До того главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что рост количества новых инфицированных коронавирусом на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине связан с наплывом туристов.