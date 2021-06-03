В Украине возросло число новых заражений коронавирусом за сутки

За сутки зфиксировано 102 летальных случая в результате COVID-19.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2 тысячи 581 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, заболели 122 ребенка и 129 медицинских работников.
Также за минувшие сутки госпитализировали 1 тысячу 59 человек. Скончались 102 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в нескольких регионах:
- Киев (529);
- Запорожская область (182);
- Днепропетровская область (177);
- Львовская область (154);
- Киевская область (143).
Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 2 209 417 человек, 50 959 пациентов скончались, 2 072 091 человека выздоровели.
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Коронавирус в Украине:
- Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в Украину идет новый опасный штамм коронавируса, который активно "бурлит" в Индии и Турции.
- Летом в Украине ожидается существенное снижение заболеваемости коронавирусом вплоть до осеннего периода. При этом ситуация с вакцинацией в стране улучшается, заявил иммунолог, глава Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Федор Лапий.
- Известный украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская предупредила о всемирной катастрофе из-за новой атаки коронавируса. По ее словам, существует еще одна группа коронавирусов, которые до сих пор не циркулируют.
Коронавирус - это...
Коронавирус нового типа 2019-nCoV - это вирус, который вызывает атипичную пневмонию. Он появился в результате генетического сочетания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.
Как уже известно, впервые вирус зафиксировали в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения обозначила этот вирус как 2019-nCoV.
Инкубационный период длится в течение 6-12 дней. В случае инфицирования от человека к человеку – не более 5 дней.
Отметим, 30 января ВОЗ приняла важное решение и признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного значения и международной угрозой.
Симптомы
Они схожи с симптомами пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома:
- потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения легочных тканей);
- сухой кашель;
- лихорадка и повышение температуры (38°С или выше);
- затруднение дыхания;
- боли в области груди;
- головная боль;
- миалгия;
- общее недомогание.
Как защититься?
В ВОЗ уже выпустили рекомендации. И вот что там рекомендуют:
- мыть руки с мылом или протирать руки средствами на алкогольной основе;
- прикрывать рот и нос при кашле или чихании носовым платком или согнутым локтем;
- избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;
- термически обрабатывать мясо и яйца перед употреблением в пищу;
- избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом.