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В Украине возросло число новых заражений коронавирусом за сутки

3 июня 2021, 08:25
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За сутки зфиксировано 102 летальных случая в результате COVID-19.

Коронавирус убил более 100 человек в Украине за сутки
В Украине растет число заражений коронавирусом / Фото Reuters

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2 тысячи 581 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, заболели 122 ребенка и 129 медицинских работников.

Также за минувшие сутки госпитализировали 1 тысячу 59 человек. Скончались 102 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в нескольких регионах:

  • Киев (529);
  • Запорожская область (182);
  • Днепропетровская область (177);
  • Львовская область (154);
  • Киевская область (143).

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 2 209 417 человек, 50 959 пациентов скончались, 2 072 091 человека выздоровели.

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Коронавирус в Украине:

  • Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в Украину идет новый опасный штамм коронавируса, который активно "бурлит" в Индии и Турции.
  • Летом в Украине ожидается существенное снижение заболеваемости коронавирусом вплоть до осеннего периода. При этом ситуация с вакцинацией в стране улучшается, заявил иммунолог, глава Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Федор Лапий.
  • Известный украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская предупредила о всемирной катастрофе из-за новой атаки коронавируса. По ее словам, существует еще одна группа коронавирусов, которые до сих пор не циркулируют.

Коронавирус - это...

Коронавирус нового типа 2019-nCoV - это вирус, который вызывает атипичную пневмонию. Он появился в результате генетического сочетания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.

Как уже известно, впервые вирус зафиксировали в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения обозначила этот вирус как 2019-nCoV.

Инкубационный период длится в течение 6-12 дней. В случае инфицирования от человека к человеку – не более 5 дней.

Отметим, 30 января ВОЗ приняла важное решение и признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного значения и международной угрозой.

Симптомы

Они схожи с симптомами пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома:

- потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения легочных тканей);

- сухой кашель;

- лихорадка и повышение температуры (38°С или выше);

- затруднение дыхания;

- боли в области груди;

- головная боль;

- миалгия;

- общее недомогание.

Как защититься?

В ВОЗ уже выпустили рекомендации. И вот что там рекомендуют:

- мыть руки с мылом или протирать руки средствами на алкогольной основе;

- прикрывать рот и нос при кашле или чихании носовым платком или согнутым локтем;

- избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;

- термически обрабатывать мясо и яйца перед употреблением в пищу;

- избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом.

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