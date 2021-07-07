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В Украине второй день подряд растет число новых больных и жертв COVID-19

7 июля 2021, 08:25
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За минувшие сутки коронавирус выявили у 610 украинцев. Больше всего подтвержденных диагнозов зафиксировали в Киеве и области, а также на Одесчине.

коронавирус
С коронавирусом госпитализировали почти 500 человек/ Reuters

По состоянию на утро среды, 7 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 610 жителей страны. В том числе заболели 40 детей и 20 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 458 человек; летальных случаев - 33, выздоровели - 1 666 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (217), Киевской (49), Одесской (36), Львовской (32) и Донецкой (27) областях.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 7 июля 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 238 974 человека;
  • выздоровели - 2 174 353 человека;
  • летальных исходов - 52 537;
  • проведено ПЦР-тестов - 10 965 456.

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на утро вторника, 6 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 541 жителя страны. В том числе заболели 26 детей и 11 медработников. Были госпитализированы 266 человек; летальных случаев - 20, выздоровели - 1 086 человек.
  • В Минздраве назвали главную опасность штамма коронавируса Дельта и объяснили, спасет ли от него вакцинация.
  • Врач из Израиля Рустам Джабаров рассказал новую информацию об эффективности вакцин Pfizer против коронавирусной инфекции COVID-19.
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