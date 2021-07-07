В Украине второй день подряд растет число новых больных и жертв COVID-19

С коронавирусом госпитализировали почти 500 человек/ Reuters

По состоянию на утро среды, 7 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 610 жителей страны. В том числе заболели 40 детей и 20 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 458 человек; летальных случаев - 33, выздоровели - 1 666 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (217), Киевской (49), Одесской (36), Львовской (32) и Донецкой (27) областях.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 7 июля 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 238 974 человека;

выздоровели - 2 174 353 человека;

летальных исходов - 52 537;

проведено ПЦР-тестов - 10 965 456.

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